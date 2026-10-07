Accidentes

Identifican a Paramédica que Murió en Choque de Ambulancia en Monterrey, NL

La mujer perdió la vida mientras trasladaban a un paciente a un hospital

AmbulanciaLa ambulancia se estrelló contra una columna del metro. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+