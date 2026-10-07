Identifican a Paramédica que Murió en Choque de Ambulancia en Monterrey, NL

Autoridades del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, identificaron a la paramédica que falleció durante un choque sobre la avenida Constitución, en el municipio de Monterrey. La mujer se encontraba a bordo de una ambulancia atendiendo a una persona herida cuando sucedieron los hechos.

Fue a través de un comunicado donde las autoridades brindaron el pésame a la familia de la persona fallecida, quien fue identificada como Melissa Sofía Guel Martínez. La mujer formaba parte del equipo de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás, lugar dondo desempeñaba el labor de paramédica.

El personal de IMSS Nuevo León también emitió un comunicado en el que se señaló que las tres víctimas del choque de esta ambulancia fueron atendidos y estabilizados en el Hospital General de Zona 2, el cual se ubicaba frente al lugar donde ocurrió el percance.

Luego de ser estabilizadas, las tres personas fueron trasladadas a la Unidad Médica 21, lugar donde minutos más tarde se reportó la muerte de Melissa Guel. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las otras dos personas, por lo que se espera se revelen más detalles en las próximas horas.

Este accidente conmovió a los ciudadanos debido a que la paramédica perdió la vida mientras se encontraba ayudando a una persona al interior de la ambulancia. Se espera que en los próximos días se realice un evento en su honor en las instalaciones de Protección Civil de San Nicolás.