Bloqueos en Carreteras Hoy: Así las Autopistas de México este 19 de Agosto 2026

Si viajas en carretera hoy, es importante que sepas si hay bloqueos o afectaciones en las principales autopistas de México, este 14 de agosto de 2026. No te pierdas el reporte completo de N+, para que evites contratiempos y puedas planificar tu ruta.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Hoy 19 de agosto de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:

A las 6:52 horas: Cierre total de circulación cerca del km 032+000 de la autopista México-Pachuca, dirección CDMX, por la volcadura de un autobús de pasajero que dejó como saldo un muerto y varios lesionados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desde el Aire: Caos Vial por Volcadura de Autobús que Dejó un Muerto en la México-Pachuca

A las 6:52 horas: Cierre parcial de circulación en libramiento Cuernavaca, km 81, dirección CDMX, por atención de accidente.

A las 5:25 horas: Cierre de circulación en Autopista Gómez Palacio-Corralitos, km 157, dirección Gómez Palacio, por accidente vehicular.

Bloqueo en Michoacán hoy

Este miércoles, 19 de agosto de 2026, se reportan más de 20 bloqueos simultáneos en Michoacán; entre ellos, tramos carreteros de Morelia y La Piedad.

Autoridades instaron a la población a tomar precauciones y a mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales.

#AlertaVial | ACTUALIZACIÓN 8:30 a.m. | Se reportan bloqueos de circulación en Michoacán en los siguientes puntos:



🔴MORELIA: Carretera Morelia - Quiroga, a la altura del Correo.

🔴TZINTZUNTZAN: Carretera Pátzcuaro - Tzintzuntzan, a la altura de Sanabria.

🔴COENEO: Carretera… pic.twitter.com/m2tzvVaeEa — C5 Michoacán (@C5Michoacan) August 19, 2026

Con información de N+

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