Tráfico vehicular

Bloqueos en Carreteras Hoy: Así las Autopistas de México este 19 de Agosto 2026

Así están las principales carreteras de México hoy, 19 de agosto de 2026, para que tomes precauciones

Accidente en Ozumbilla, Ojo de AguaAccidente en la México-Pachuca. Foto: N+

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Evita sorpresas en tu viaje: conoce los cierres en las principales autopistas de México hoy. Detalles en el reporte de N+.

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