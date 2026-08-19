Sociedad

Lotería Nacional: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de 27 Millones del Sorteo Especial?

Si compraste un cachito, consulta en qué lugares salió el billete premiado con 27 millones de pesos de la Lotería Nacional 18 de agosto 2026

Checa Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 18 de agosto 2026El premio mayor del Sorteo Especial es de 27 millones de pesos. Foto: Facebook Lotería Nacional
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