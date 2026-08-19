Lotería Nacional: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de 27 Millones del Sorteo Especial?

Se realizó el Sorteo Especial 315 por la celebración del Medio Maratón de México Imparable, y si compraste un 'cachito', acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 27 millones de pesos de la Lotería Nacional este 18 de agosto 2026.

Este martes se llevó a cabo una nueva rifa de Lotenal y si te perdiste el sorteo en vivo, en una nota previa te traemos los resultados con la lista de números ganadores. También puedes consultar los resultados del Sorteo Zodiaco 1757, realizado el pasado domingo.

El Sorteo Especial 315 rifó un premio mayor de 27 millones de pesos y para obtener la cantidad completa es necesario comprar las dos series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Cuál fue el Número Ganador del Premio Mayor del Sorteo Especial 315 de la Lotería Nacional?

En caso de comprar solo un cachito, que tiene un costo de 60 pesos, se tiene la oportunidad de ganar hasta 675 mil pesos. Estos son los premios que se pueden obtener en el Sorteo Especial:

1 Premio de 27 millones por dos series 1 Premio de 3 millones por dos series 4 Premios de 400 mil pesos por dos series 4 Premios de 200 mil por dos series 10 Premios de 127 mil por dos series

El boleto ganador del premio mayor de la Lotería Nacional 18 de agosto 2026 salió con el número 54054. Este billete se llevó los 27 millones de pesos en sus dos series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron:

La Serie 1 fue entregada para su distribución por conducto de la Subgerencia Expendedora.

La Serie 2 se vendió a través de canales electrónicos.

El segundo premio del Sorteo Especial 315 fue para el boleto con el número 39518, el cual se llevó 3 millones de pesos para las dos series, las cuales se vendieron de la siguiente manera:

La Serie 1 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Villahermosa, Tabasco.

La Serie 2 fue entregada para su distribución por conducto de la Subgerencia Expendedora.

En caso de que desees consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Especial 315 en PDF. Puedes hacerlo en el siguiente enlace de la Lotería Nacional: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/especial/especial315.pdf

En caso de que desees comprobar directamente si tu billete fue ganador de algún premio directo, por aproximación o por terminación de la Lotería Nacional 18 de agosto 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 18 de agosto 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu cachito haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

PPP