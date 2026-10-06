Reporte de Carreteras Hoy en México: Cierres por Accidentes y Manifestaciones

Las carreteras y autopistas de México registran diversas afectaciones a la circulación este martes debido a accidentes viales y maniobras de atención por parte de los cuerpos de emergencia. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras mantienen operativos de vigilancia y rescate en los tramos afectados.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de las autoridades.

6:31 horas: Autopista Tijuana - Ensenada (Km 25, dir. Tijuana): Cierre total de la circulación por atención a la volcadura de un automóvil particular.

6:48 horas: Autopista La Tinaja - Isla (Km 112, dir. La Tinaja): Cierre parcial de la circulación y reducción de carriles por la atención de un choque por alcance entre dos tractocamiones.

7:08 horas: Autopista La Tinaja - Isla (Km 55, dir. La Tinaja): Cierre total de la circulación debido a las maniobras para el retiro de un vehículo siniestrado tras un accidente.

9:15 horas: Autopista México-Cuernavaca, km 26, dirección Cuernavaca: se registra reducción de carriles debido a la atención de un accidente, luego de un choque contra el muro central.

9:59 horas: Autopista México-Cuernavaca, km 31, dirección Ciudad de México: se registra reducción de carriles debido a la atención de un accidente, luego de un choque contra el muro central.