Tráfico vehicular

Reporte de Carreteras Hoy en México: Cierres por Accidentes y Manifestaciones

Durante la mañana se reportan cierres totales y parciales en distintos tramos carreteros del país por accidentes y manifestaciones

Reporte de Carreteras Hoy en México: Cierres por Accidentes y ManifestacionesReporte de Carreteras Hoy en México. Foto: @GN_Carreteras

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Esta mañana, cierres totales y parciales en tramos carreteros de México por accidentes. CAPUFE y Guardia Nacional en acción. Maneja con precaución y mantente informado.

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