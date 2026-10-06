Accidentes

Accidente en Periférico Norte Hoy: Choque de Camión Provoca Caos Vial

Un conductor resultó lesionado en el percance que se registró en la alcaldía Miguel Hidalgo

Accidente en Periférico NorteAccidente en Periférico Norte. Foto: N+

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Accidente en Periférico Norte provoca tráfico lento. Un camión se impactó y el conductor está herido. Equipos de emergencia ya están en el lugar. Descubre lo que ocurrió.

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