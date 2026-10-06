Accidente en Periférico Norte Hoy: Choque de Camión Provoca Caos Vial

Un accidente se registró la mañana de este martes en Periférico Norte, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, el conductor de un camión tuvo una confusión, dio vuelta hacia la izquierda y se impactó contra la barrera de contención en Periférico y Palmas, en el bajopuente dirección norte.

Elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar para atender la emergencia y el caos vial que generó el accidente, para quienes viajan en dirección al norte de la capital del país.

El conductor del camión resultó lesionado, sin embargo, en la unidad no viajaban más personas.

La circulación es bastante lenta en Periférico Norte por la presencia de equipos de emergencia que trabajan en la zona.

Las alternativas viales son Avenida Río San Joaquín, Paseo de la Reforma, Avenida Ejército Nacional y Avenida Constituyentes.

Con información de N+

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