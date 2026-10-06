Internacional

Protestan Más de 86 Mil en Manifestaciones Estudiantiles en Francia

Las movilizaciones contemplan concentraciones masivas en París por exigencias de mejores condiciones en aulas y mayor presupuesto para la educación

FranciaLas protestas llegan meses antes de la elección presidencial de 2027. Foto: Reuters.
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