Condicionan Agua Potable en Zona Metropolitana de SLP: PVEM Opera Pipas y Reparto

Entre el 75 y el 80% de las colonias en la zona metropolitana de San Luis Potosí sufre de escasez de agua.

El suministro ha sido irregular desde junio de 2023, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) notificó que la capital y la zona conurbada dejarían de tener agua potable.

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En enero de 2025, el gobierno del estado lanzó el programa “Agua gratuita para tu familia”, el cual beneficiaría a más de mil 500 hogares diariamente con el reparto de 40 pipas.

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, aseguró en un evento: “Implementamos un programa para que podamos tener, cada colonia, cada dos colonias, su propia pipa, que sea de ustedes".

Sin embargo, el programa ha sido operado y condicionado por las coordinadoras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las colonias.

Un pipero explicó: “Hay un coordinador, una persona que se encarga de llevar, con la que nosotros nos dirigimos. Esa persona nos dice: ‘denle en esa calle, o métanse aquí o métanse en esa privada’. Es la que se encarga, es la que tiene acceso. La que tiene cómo pedir el agua”.

Al respecto, Alejandro Orta, expolicía estatal y vecino de Los Fresnos, aseguró: “Se empezaron a ver las pipas de Gobierno del estado que venían constantemente a la colonia, pero en esta calle no abastecían agua. Un disgusto social que nos llevó a organizarnos entre colonos de las distintas colonias para una manifestación”.

Más de 100 vecinos de Los Fresnos y otras seis colonias de Soledad de Graciano Sánchez se manifestaron en las inmediaciones del lienzo Hermoso Cariño, donde se celebró una charreada organizada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Los manifestantes vieron que las pipas del estado comenzaron a llegar al lienzo.

“¿Cómo era posible que nos tenían un mes sin agua y el lienzo iba a tener agua al 100% para su evento que iban a tener ahí? Entonces lo que hicimos fue no dejar que las pipas ingresaran. Así nos mantuvimos hasta las 4 de la tarde, que fue cuando se dieron los hechos violentos”, señaló el expolicía estatal Alejandro Orta.

Un grupo de 15 civiles y la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez reprimieron la manifestación, deteniendo a 10 vecinos, entre ellos a una regidora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“En ese tiempo me desempeñaba como policía certificado C5 I2. Ahí también está lo que es el punto de monitoreo inteligente del C5 I2, con el cual me ubican, me ubican en la manifestación”, aseguró Orta.

Dos días laborales después de la manifestación, Alejandro fue despedido. Actualmente, se encuentra a la espera de la resolución de una demanda por despido injustificado ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Por su parte, Jonathan Quintero, presidente del Consejo Hídrico Estatal de San Luis Potosí, dijo: “También comenzamos a identificar que las pipas estaban condicionadas al padrón electoral. Tenían que enseñar justamente su adscripción al partido para que puedan ser surtidos porque si no, no se les daba este derecho humano al agua, se les restringía”.

Solo en los últimos dos años, desde que inició la repartición de pipas, el PVEM tuvo 67 mil 499 afiliaciones. Un crecimiento del 34.1 % de su padrón estatal.

La escasez de agua en la ciudad de San Luis Potosí es aprovechada por los políticos que buscan crecer en presencia electoral coaccionando el acceso a un derecho humano.

Con información de Marcela del Muro y Paul Ramírez | N+ Focus.

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