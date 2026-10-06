Sociedad

Condicionan Agua Potable en Zona Metropolitana de SLP: PVEM Opera Pipas y Reparto

El gobierno del estado prometió en 2025 una solución mediante el reparto con pipas. El líquido ha llegado, pero solo a quienes participan de un programa social

Manguera con agua.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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