Accidentes

Accidente en la Vía Morelos Hoy: Tren Choca contra Tráiler y Hay Afectaciones hacia CDMX

El accidente ocurrió en el límite de Tlalnepantla y Ecatepec

Tráiler choca en la Vía MorelosUn tráiler se impactó en la Vía Morelos. Foto: N+

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