Accidente en la Vía Morelos Hoy: Tren Choca contra Tráiler y Hay Afectaciones hacia CDMX

Un tren impactó a un tráiler sobre las vías ferroviarias en la Vía Morelos, en el límite entre Tlalnepantla y Ecatepec, Estado de México.

El vehículo de carga quedó momentáneamente sobre las vías ferroviarias, por lo que el tren no logró detenerse por completo y terminó por impactarse en la parte trasera izquierda de la caja.

El tráiler fue retirado de las vías y colocado en un costado de la Vía Morelos; sin embargo, el accidente generó afectaciones a la circulación, con tránsito lento varios metros antes del punto del percance.

Durante el desplazamiento del vehículo de carga, un poste fue derribado.

Las mayores complicaciones se presentan para los vehículos de carga que buscan incorporarse hacia Periférico, debido a que el espacio para realizar el giro es reducido. La circulación también presenta retrasos en dirección hacia Martín Carrera.

FBPT