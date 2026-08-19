Accidentes

Accidente en la Autopista México-Pachuca Hoy: Reportan Un Muerto por Volcadura de Autobús

Pasajeros del autobús accidentado narran a N+ cómo vivieron el percance en la México-Pachuca

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Accidente en la México-Pachuca: Reincorporan Unidad de Transporte Público Volcada

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Accidente en la Autopista México-Pachuca: volcadura de autobús deja varios lesionados. Equipos de emergencia en el lugar. Más detalles en desarrollo.

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