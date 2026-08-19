Accidente en la Autopista México-Pachuca Hoy: Reportan Un Muerto por Volcadura de Autobús

Un aparatoso accidente se registró hoy, 19 de agosto de 2026, en la Autopista México-Pachuca, con saldo de una persona muerta y al menos 30 lesionadas.
De acuerdo con los primeros reportes, un autobús de pasajeros volcó en el kilómetro 32 de la Autopista México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, en el Estado de México, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).
La víctima del accidente, un pasajero de unos 40 años de edad, viajaba del lado del que volcó el autobús.
En entrevista para N+, pasajeros narraron cómo fue el accidente en el que se vieron involucrados el autobús y un auto de alta gama.
Alberto Hernández, uno de los pasajeros, contó que iba durmiendo cuando ocurrió el accidente, “desperté, oí el golpazo y sentí cuando se volteó”.
Lucía, otra de las personas que resultó con lesiones, contó que perdió el conocimiento y reaccionó cuando la sacaron del autobús: “Dicen que chocó con un carro y se volteó el camión”, que circulaba a baja velocidad.
Algunos de los pasajeros lesionados fueron trasladados al Hospital General Regional 200, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y al Hospital Militar; otros tantos, que resultaron con golpes considerables, fueron atendidos en el lugar del accidente.
Autoridades detuvieron al conductor del autobús de pasajeros y al del auto de alta gama, involucrados en el fuerte accidente de hoy.
Equipos de emergencia y autoridades del Estado de México acudieron a la zona del accidente para realizar labores de rescate y las investigaciones correspondientes.
El tráfico se vio afectado en la Autopista México-Pachuca, hacia la Ciudad de México. Las cámaras de N+ captaron las largas filas de autos varados por el fuerte accidente en el kilómetro 32.
En tanto, Zoé Robledo, director del IMSS, confirmó que el Hospital General Regional 200 recibió a 25 pacientes, 18 hombres y siete mujeres.
Robledo agregó que “las personas lesionadas están recibiendo la atención correspondiente de acuerdo con la gravedad y características de sus lesiones”.