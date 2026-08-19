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A Esta Hora Inicia Bloqueo de Trabajadores de la UNAM: Evita Este Camino

En N+ te brindamos todos los detalles de la manifestación del Sindicato de Trabajadores de la Máxima Casa de Estudios este miércoles

Cientos de trabajadores del STUNAM protestan en Rectoría en octubre 2023. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta de sindicato de la UNAM en Rectoría en octubre 2023. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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