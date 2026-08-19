A Esta Hora Inicia Bloqueo de Trabajadores de la UNAM: Evita Este Camino

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán una movilización hoy, 19 de agosto de 2026, en la Ciudad de México (CDMX) para demandar aumento al salario.

Ante ello, aquí te damos a conocer la zona exacta de la manifestación y la hora en que se llevará a cabo, para que consideres alternativas viales y evites afectaciones en tus traslados este martes.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer los detalles de las otras protestas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Sobre la concentración de este día, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, el STUNAM realizará una concentración en la alcaldía Coyoacán.

Los trabajadores acudirán alrededor de las 10:00 horas a la Torre de Rectoría de la UNAM, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

La manifestación será para exigir el 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y la dignificación del trabajo universitario.

La SSC no descartó que los miembros del sindicato realicen el bloqueo de vialidades sobre Avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

SPB