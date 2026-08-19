Marchas HOY 19 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 19 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 1 rodada motociclista, 4 rodada ciclista y 13 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Entre las concentraciones que se esperan este día, las más destacadas estarán en:

Coyoacán: a las 10:00 horas, trabajadores del STUNAM se concentrarán en el edificio de la Rectoría de la Universidad para exigir aumento salario, revisión del contrato laboral y la dignificación de los empleos.

Álvaro Obregón: a las 12:30 horas, Secretaría de Diversidad Sexual de la CDMX realizará un taller sobre soberanía nacional.

Cuauhtémoc: a las 14:30 horas, se llevará a cabo la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica celebrará un conversatorio en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Respecto a la rodada motociclista, esta se llevará en Tlalpan e Iztapalapa a un lugar por definir, con el objetivo es unir y que los motociclistas convivan. Los rodadores saldrán a las 21:00 y 21:30 horas.

Mientras que las rodadas ciclistas el grupo People For Bikes saldrá de la Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, a las 6:50 horas, rumbo al Bosque de Chapultepec.

En esa misma alcaldía, Team Taquitos y Husky Bikers saldrán a las 20:45 horas de la Torre del Caballito a un destino sin definir.

Finalmente, en distintas demarcaciones se realizarán actividades culturales, deportivas, escolares y religiosas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 19 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de N+

ICM