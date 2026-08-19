Marchas

Marchas HOY 19 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Transportistas marchan en la alcaldía Tlalpan, en la CDMX, en junio de 2022Transportistas marchan en la alcaldía Tlalpan, en la CDMX, en junio de 2022. Foto: Cuartoscuro

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