Residentes de Playas de Tijuana se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solicitar una solución ante la falta de suministro eléctrico en la zona.

Los vecinos señalaron que la interrupción del servicio ha generado diversas complicaciones, principalmente debido a las altas temperaturas registradas en la ciudad.

Entre las afectaciones reportadas se encuentra la pérdida de alimentos, ya que las familias no han podido mantenerlos bajo refrigeración ante la falta de energía eléctrica.

Vecinos de Playas de Tijuana se Manifiestan en Instalación de CFE por Falta de Electricidad | Foto: N+

Los residentes solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad atender la situación y restablecer el suministro en la zona.

Infomación Atenas Gómez

APG