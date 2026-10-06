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Vecinos de Playas de Tijuana se Manifiestan en Instalación de CFE por Falta de Electricidad

Afectados señalan mermas alimentarias debido a temperaturas elevadas y ausencia de refrigeración

Vecinos de Playas de Tijuana se Manifiestan en Instalación de CFE por Falta de ElectricidadVecinos de Playas de Tijuana se Manifiestan en Instalación de CFE por Falta de Electricidad | Foto: N+

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