Suspenden Clases Presenciales en Tijuana por Altas Temperaturas

Las clases serán suspendidas en el municipio de Tijuana para todos los niveles de educación pública, debido a las condiciones de calor, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila durante su conferencia matutina.

La medida aplicará para el turno vespertino de este martes 6 de octubre, por lo que las actividades escolares quedarán canceladas durante la tarde.

Además, la suspensión se extenderá durante todo el miércoles 7 de octubre, por lo que no habrá clases en ninguno de los dos turnos en los planteles educativos de la entidad.

La decisión fue anunciada como una medida preventiva ante las condiciones de calor registradas en Baja California.

En Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, San Felipe, San Quintín y Tecate, las clases se mantienen de manera presencial.

De esta manera, las comunidades escolares deberán considerar la suspensión de actividades tanto para estudiantes como para el personal educativo en los periodos señalados.

APG