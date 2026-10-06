Educación

Suspenden Clases Presenciales en Tijuana por Altas Temperaturas

La disposición abarcará al alumnado de todos los niveles educativos de ambos turnos

Suspenden Clases Presenciales en Tijuana por Altas TemperaturasSuspenden Clases Presenciales en Tijuana por Altas Temperaturas | Foto: N+

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