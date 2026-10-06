Casa del Horror Animatronic Regresa con Más de 60 Figuras a Tijuana este Halloween
El proyecto familiar ofrecerá entrada gratuita, nuevos personajes, ambientación y efectos
Escucha este artículo
El proyecto familiar ofrecerá entrada gratuita, nuevos personajes, ambientación y efectos
Escucha este artículo
La Casa del Horror Animatrónic regresará a Tijuana durante la celebración de Halloween con una colección de más de 60 figuras, nuevos personajes y efectos especiales para ofrecer un recorrido gratuito.
El proyecto familiar volverá a instalarse en la colonia La Postal, donde permanecerá durante una sola noche. La apertura está programada el sábado 31 de octubre a partir de las 19:00 horas y el acceso será gratuito para quienes quieran recorrer la atracción.
La iniciativa comenzó hace aproximadamente ocho años, cuando Francisco Salvador inició el proyecto con un inflable y un esqueleto animatrónico que bailaba. Con el paso del tiempo, la colección creció hasta superar las 60 figuras.
Para esta edición se incorporarán alrededor de 20 animatronics nuevos, entre ellos personajes relacionados con el terror, además de inflables de gran tamaño, iluminación, humo, sonido y otros efectos utilizados para ambientar el recorrido.
La instalación y operación estarán a cargo de la propia familia, quienes colaboran en distintas actividades para preparar la atracción.
El recorrido tiene una duración aproximada de entre ocho y 10 minutos y está diseñado para que los visitantes atraviesen diferentes espacios ambientados con las figuras y efectos de terror.
La Casa del Horror Animatrónic comenzó como un proyecto familiar y, con los años, se convirtió en una tradición para habitantes de Tijuana. En ediciones anteriores ha recibido miles de visitantes, lo que ha permitido que la iniciativa continúe creciendo.
APG