Sociedad

Casa del Horror Animatronic Regresa con Más de 60 Figuras a Tijuana este Halloween

El proyecto familiar ofrecerá entrada gratuita, nuevos personajes, ambientación y efectos

Casa del Horror Animatrónic Regresa con Más de 60 Figuras a Tijuana este HalloweenCasa del Horror Animatrónic Regresa con Más de 60 Figuras a Tijuana este Halloween | Foto: Casa del Horror Animatronic

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+