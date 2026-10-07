Estados Unidos Fija para Diciembre Ejecución por Fusilamiento para Nidal Malik

El próximo 3 de diciembre Estados Unidos ejecutará a Nidal Malik Hasan, condenado por matar en 2009 a 13 personas y herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood en Texas, en la que será la primera ejecución militar en el país desde 1961, y que será por fusilamiento.

Adam Telle, secretario interino del Ejército, fijó la fecha de la ejecución de Hasan, que se realizará en Fort Hood, misma base donde perpetró el ataque.

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El lunes el presidente de EUA, Donald Trump, había aprobado su ejecución por fusilamiento por recomendación del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hasan, entonces psiquiatra militar y con rango de mayor, fue condenado a muerte en 2013 por un tribunal militar por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato.

El ataque ocurrió el 5 de noviembre de 2009 cuando abrió fuego contra soldados que se encontraban en un centro de preparación para su despliegue en el extranjero.

En 1961 se realizó la última ejecución militar estadounidense, la del soldado John Bennett, ahorcado en Fort Leavenworth en Kansas, luego de ser condenado por violación e intento de asesinato de una niña de 11 años.

Si la ejecución de Hasan se lleva a cabo, supondrá además el primer uso de un pelotón de fusilamiento por el Ejército estadounidense desde 1945.

Todavía existe la posibilidad de que se altere por recursos judiciales la fecha prevista, debido a que Hasan puede recurrir ante tribunales federales civiles mediante un procedimiento de habeas corpus, una vía que podría retrasar la ejecución.

Con información de EFE.

LECQ