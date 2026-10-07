Internacional

Estados Unidos Fija para Diciembre Ejecución por Fusilamiento para Nidal Malik

Será la primera ejecución militar en ese país desde 1961. Malik Hasan está condenado por matar a 13 personas y herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood en 2009

Memorial de rifles, botas y cascos, junto a una bandera de EUA, en Fort Hood, TexasMemorial de rifles, botas y cascos, junto a una bandera de EUA, en Fort Hood, Texas, donde será la ejecución. Noviembre 10, 2009. Foto: Reuters | Archivo

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