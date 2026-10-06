Trump Aprueba Ejecución por Pelotón de Fusilamiento de Nidal Malik Hasan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento de Nidal Malik Hasan, condenado a muerte por el ataque ocurrido en Fort Hood en 2009.

La decisión fue informada este lunes por Sean Parnell, vocero del Pentágono, quien señaló en una publicación en la red social X que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución y Trump dio su aprobación.

Hasan abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en la instalación militar de Texas y durante el ataque gritó “Allahu Akbar”.

El ataque dejó 13 personas muertas y otras 32 heridas. Hasan fue condenado a muerte en 2013 por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado.

El secretario del Ejército será quien determine la fecha y el lugar en que se llevará a cabo la ejecución, según lo que dio a conocer Parnell. Hasta el momento, no se ha informado una fecha para realizarla.

Nidal Malik Hasan permanece recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.

La autorización ocurre en un contexto de reactivación del uso de la pena de muerte por parte del gobierno de Trump. En abril de 2026, el Departamento de Justicia anunció medidas para ampliar los métodos disponibles para ejecuciones federales, incluido el uso de pelotones de fusilamiento.

PT