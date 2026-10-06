Internacional

Trump Aprueba Ejecución por Pelotón de Fusilamiento de Nidal Malik Hasan

Hasan fue condenado por el ataque a Fort Hood de 2009 que dejó 13 personas muertas y 32 heridas

Donald TrumpEl presidente Donald Trump aprobó la ejecución. Foto: X @POTUS
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