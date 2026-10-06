Internacional

Pelotón de Fusilamiento, Método de Ejecución con Más de 4 Siglos de Historia en EUA

El tema se reaviva luego de que el presidente Donald Trump aprobara la medida para Nidal Malik Hasan, condenado a muerte por el ataque en 2009 en Fort Hood

Opositores a la pena de muerta protestan antes de la ejecución por fusilamiento de Simon Sigmon, en 2025.Opositores a la pena de muerta protestan antes de la ejecución por fusilamiento de Simon Sigmon, en 2025. Foto: Reuters

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