Buscan Penas de 60 Años para Agresores de Secundaria en Torreón, Coahuila

Los hermanos Carlos ‘N’ y David ‘N’, señalados de cometer el ataque en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila y que dejó una mujer muerta y 4 heridos permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso en su contra.

Ambos fueron vinculados a proceso por homicidio calificado, por la muerte de la subdirectora Nedi Edit Nevárez González, y homicidio calificado en grado de tentativa por las 4 personas que resultaron lesionadas durante la agresión.

El juez estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que concluirá el próximo 4 de abril y se buscará aplicarles la pena máxima de 60 años de prisión a cada uno.

Al respecto Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, indicó:

“Quienes están en la parte del Poder Judicial señalan que posiblemente puedan llegar a alcanzar hasta 60 años de prisión. El Poder Judicial, junto con la Fiscalía van a robustecer la carpeta de investigación, que hay muchísimas pruebas, hay muchos indicios, pero bueno van a armar muy bien esta carpeta para, que en los próximos meses se pueda llevar el juicio final y se pueda dictar la sentencia correspondiente, pero señalan que pudieran llegar a tener hasta 60 años de cárcel”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dan Último Adiós a Nedi Edith, Maestra Asesinada en Secundaria de Torreón

Mientras avanza el proceso judicial, autoridades estatales mantienen el seguimiento a las personas que resultaron heridas.

Una estudiante ya fue dada de alta, mientras que el director del plantel continúa hospitalizado, aunque se encuentra fuera de peligro y con una recuperación gradual.

Otro joven permanece en terapia intensiva, con evolución favorable en la inflamación que presenta en la zona craneal, mientras que un maestro continúa también en terapia intensiva, pero estable.

“Estamos acompañando a la comunidad estudiantil, a la comunidad de maestros, a la comunidad de padres de familia, a los familiares de las víctimas, le estamos dando seguimiento a quienes siguen en el hospital, por supuesto cubriendo todo y bueno pues estamos muy atentos de esta lamentable situación”, aseguró el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Las instalaciones de la secundaria ya fueron liberadas por la Fiscalía y comenzarán los trabajos de limpieza y reforzamiento de la seguridad antes de retomar las actividades.

A partir de esta semana también comenzará una estrategia de atención socioemocional para alumnos, maestros, trabajadores y padres de familia, luego del ataque ocurrido dentro del plantel.

Especialistas trabajarán con la comunidad escolar y se enviarán actividades académicas vinculadas con la atención emocional, mientras se prepara de manera gradual el regreso a clases.

Las investigaciones continúan para determinar todas las circunstancias alrededor del ataque y la posible participación o vínculo de los detenidos con otras personas.

Con información de Édgar Martínez.

LECQ