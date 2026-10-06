Seguridad

Buscan Penas de 60 Años para Agresores de Secundaria en Torreón, Coahuila

Carlos ‘N’ y David ‘N’, señalados de cometer el ataque en la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva.

Entrada de la Secundaria Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, CoahuilaEntrada de la Secundaria Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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