Desaparecidos

Localizan Cuerpos Semi Enterrados en Finca Asegurada de Guadalajara

La zona fue intervenida por autoridades tras recibir un reporte sobre la supuesta privación ilegal de la libertad de un hombre

Localizan cuerpos en finca de GuadalajaraAutoridades investigan el caso. Foto: N`

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Autoridades localizan restos humanos en una finca de Guadalajara tras reportes de privación ilegal de libertad. Se sospecha que hay más cuerpos

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