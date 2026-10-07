Localizan Cuerpos Semi Enterrados en Finca Asegurada de Guadalajara

Localizan restos humanos en una vivienda asegurada de Guadalajara, luego de que autoridades intervinieran la finca marcada con el número 22, letra A, ubicada sobre la calle Uno, en la Unidad Clemente Orozco, tras recibir el reporte de una supuesta privación ilegal de la libertad de un hombre.

La intervención también ocurrió luego de múltiples avisos de vecinos por olores fétidos provenientes del inmueble. En el patio de la casa se confirmó el hallazgo de restos óseos semienterrados.

Un integrante del colectivo Corazones Unidos comentó: “Hay de diferentes temporalidades, salieron unos cuerpos ya en estado de osamenta de una temporalidad más larga, ya en osamenta y el último que ha salido es como que será días, semanas de evolución cadavérica. Se va a seguir descartando este lugar hasta que se descarte toda la casa, porque se piensa que hay más cuerpos, entonces tenemos que descartar todo”.

Integrantes del colectivo Corazones Unidos mencionaron que los reportes anónimos recibidos en días anteriores indicaban la presencia de más cuerpos enterrados en distintas partes de la finca.

Por su parte, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses continúa realizando pozos para llevar a cabo las investigaciones correspondientes en el perímetro señalado. Hasta el momento, no se ha emitido una cifra exacta de los cuerpos encontrados.