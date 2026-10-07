Rafa Márquez Tiene Peor Debut Que los Últimos 5 Técnicos de la Selección Mexicana

Para Rafael Márquez, la fecha FIFA no fue la mejor para su debut como técnico de la Selección Mexicana, ya que no pudo ganar al menos uno de los cuatro partidos que disputó, lo que sí hicieron sus cuatro antecesores.

El conjunto mexicano sumó dos empates (Colombia y Perú) y dos derrotas (Estados Unidos y Chile) bajo el mando del Káiser, quien buscó imponer su idea futbolística en estos primeros duelos.

Sin embargo, hubo muchos errores en la zona baja del Tri, aunque quedó constancia lo que quiere el exbarcelonista: toque de balón y futbol frontal.

Ahora bien, Gerardo Martino tuvo los mejores resultados en sus primeros cuatro partidos al frente del combinado mexicano, al sumar cuatro victorias, todas antes equipos sudamericanos.

Lo sigue Jaime Lozano, quien obtuvo como timonel nacional tres victorias, a equipos de la Concacaf, por una derrota ante Catar.

Diego Cocca y Javier Aguirre, en su tercera etapa, sumaron dos igualadas y dos triunfos. El primero se enfrentó solo a equipos de la zona. Mientras que el Vasco ante Estados Unidos, Canadá, Valencia y Nueva Zelanda.

Cabe destacar que Diego Cocca, Javier Aguirre y Rafa Márquez se midieron a Estados Unidos en sus primeros cuatro encuentros: el argentino consiguió un empate y los mexicanos sumaron una victoria y una derrota.

De acuerdo con AP, el de Rafa Márquez es el peor arranque de un entrenador de la Selección Mexicana desde 1981, cuando Raúl Cárdenas inició su segunda etapa como técnico con una racha de nueve encuentros sin ganar.

Del otro lado está José Manuel Chepo de la Torre también sumó 14 partidos sin perder antes de la derrota ante Brasil 1-2. Juan Carlos Osorio acumuló 10 duelos invicto (nueve victorias y un empate), antes del escandaloso 7-0 propinado por Chile en la Copa América Centenario.

A pesar de los resultados del Tri con Rafa Márquez, se espera que el cuadro nacional empiece a tomar forma de cara a noviembre, cuando venga la serie ante Jamaica, por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

-Gerardo Martino

México 3-1 Chile.

México 4-2 Paraguay.

México 3-1 Venezuela.

México 3-2 Ecuador.

*Cuatro victorias

-Diego Cocca

México 2-0 Surinam.

México 2-2 Jamaica.

México 1-1 Estados Unidos.

México 2-0 Guatemala.

*Dos victorias y dos empates

-Jaime Lozano

México 4-0 Honduras.

México 3-1 Haití.

México 0-1 Catar.

México 2-0 Costa Rica.

*Tres victorias y una derrota

-Javier Aguirre

México 3-0 Nueva Zelanda.

México 0-0 Canadá.

México 2-2 Valencia.

México 2-0 Estados Unidos.

*Dos victorias y dos empates

-Rafael Márquez

México 1-1 Colombia.

México 1-1 Perú.

México 0-3 Estados Unidos.

México 0-2 Chile.

*Dos empates y dos derrotas

Con información de N+

ICM