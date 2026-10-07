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Rafa Márquez Tiene Peor Debut Que los Últimos 5 Técnicos de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana no pudo ganar en este inicio de ciclo bajo el mando del exfutbolista; sumó dos empates y dos derrotas

Rafael Márquez asumió la dirección técnica del Tri tras el Mundial de 2026Rafael Márquez asumió la dirección técnica del Tri tras el Mundial de 2026. Foto: Cuartoscuro

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