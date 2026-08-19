Educación

Terminan Vacaciones SEP: Las Personas que Empiezan el Año Escolar 2026-2027 Antes

A pesar de que el calendario escolar 2026-2027 marca la fecha de regreso a aulas, hay algunos integrantes de la comunidad escolar que concluyen sus días de asueto anticipadamente.

Dos personas hablan en una escuela con folders en la mano y niños de fondoConoce quiénes son las personas que empiezan antes el año escolar. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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