Terminan Vacaciones SEP: Las Personas que Empiezan el Año Escolar 2026-2027 Antes

Cada vez falta menos para que terminen las vacaciones de la SEP, pero para algunas personas de la comunidad escolar empieza el año escolar antes, según lo marca el calendario escolar oficial 2026-2027. ¿Quiénes son? ¿Cuándo regresan?

Previamente te hemos dado a conocer algunos de los detalles más relevantes, como la lista de útiles escolares, así como algunas de las fechas clave, como es el primer puente del ciclo lectivo.

En esta ocasión te explicamos quiénes son las personas que regresan anticipadamente a las actividades escolares, pero para ello debemos recordar que el primer día de clases de este ciclo, a nivel nacional, es el lunes 31 de agosto 2026.

Sin embargo, una semana antes, a partir del 24 de agosto, comienzan las actividades con Consejo Técnico Escolar Fase Intensiva.

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar? El CTE representa el principal espacio de diálogo pedagógico con el que cuenta el colectivo docente.

En la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE) participa todo el colectivo docente y el personal con funciones de dirección y supervisión adscrito a cada escuela de educación básica, previo al inicio del ciclo escolar.

Para estas personas, las vacaciones terminan el domingo 23 de agosto; mientras que para el resto de la comunidad escolar, siguen las fechas normales del calendario.

Cabe recordar que la Sección XII de la CNTE, con sede en Oaxaca, también adelantó el inicio de actividades escolares al lunes 24 de agosto 2026, luego del paro nacional que realizaron en meses pasados, pero en este caso sí serán las clases las que empiecen en esa fecha.