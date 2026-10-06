Carreras de Convocatoria SUAyED 2026: Oferta Académica para Segunda Vuelta UNAM
La UNAM dio a conocer las fechas clave y requisitos para concursar en la segunda vuelta para el ciclo escolar 2026/2027/2.
La UNAM dio a conocer las fechas clave y requisitos para concursar en la segunda vuelta para el ciclo escolar 2026/2027/2.
El próximo 8 de octubre abre el registro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para estudiar la licenciatura en el Sistema Abierto y a Distancia (SUAyED), para el ciclo escolar 2026-2027/2.
En la convocatoria SUAyED 2026 que la UNAM dio a conocer el pasado lunes se ofrecieron detalles de todas las licenciaturas contempladas en la oferta académica para ambas modalidades.
Las fechas clave de la Segunda Vuelta SUAyED contemplan los días específicos de registro, aplicación del examen en línea y publicación de resultados.
Antes de iniciar el registro a una licenciatura para el Sistema Abierto y a Distancia, la Máxima Casa de Estudios recomienda revisar las características y condiciones de la carrera a la que deseas postular.
Toma en cuenta que hay algunas que tienen Ingreso Directo, y otras con requisitos previos, tales como dominio del idioma. Entrevistas, conocimientos fundamentales y específicos, etc.
Sólo podrás registrarte y concursar por una carrera, plantel y modalidad. Pero, ojo, porque en caso de que no obtengas los aciertos necesarios o no cumplas con todos los requisitos, no se te podrá asignar una carrera distinta, plantel o modalidad.
Dado que según la modalidad que elijas será la oferta académica, a continuación te compartimos una lista por carreras en la modalidad abierta y en la modalidad a distancia.
Administración - Facultad de Contaduría y Administración.
Ciencias Políticas y Administración Pública - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Ciencias de la Comunicación - Facultad de Ciencias y Políticas Sociales.
Contaduría - Contaduría.
Derecho - Facultad de Derecho.
Derecho - FES Acatlán.
Derecho - FES Aragón.
Economía - Fes Acatlán.
Economía - FES Aragón.
Enfermería - Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
Enfermería y Obstetricia - Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
Filosofía - Facultad de Filosofía y Letras
Geografía Facultad de Filosofía y Letras.
Historia - Facultad de Filosofía y Letras.
Informática - Facultad de Contaduría y Administración.
Administración - Facultad de Contaduría y Administración .
Administración de Archivos y Gestión Documental - ENES Morelia.
Bibliotecología y Estudios de la Información - Facultad de Filosofía y Letras.
Ciencias políticas y administración pública - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Ciencias de la Comunicación - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Contaduría - Facultad de Contaduría y Administración.
Contaduría - Facultad de Contaduría y Administración.
Derecho - Facultad de Derecho.
Diseño y Comunicación Visual - FES Cuautitlán.
Economía - Facultad de Economía.
Informática - Facultad de Contaduría y Administración.
Pedagogía - Facultad de Filosofía y Letras.
Psicología - FES Iztacala
Relaciones Internacionales - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Para consultar el número específico de lugares que se ofertan en la carrera que deseas cursar, puedes consultar este enlace.
En total se ofertan 1,995 plazas disponibles por la Modalidad Abierta y 2,831 por la Modalidad a Distancia.
En total se ofrece una oferta académica de cuatro licenciaturas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) por cada una de las modalidades: abierta y a distancia.
Al hacer clic en este enlace, puedes consultar el listado completo de licenciaturas con lugares disponibles para la segunda vuelta en noviembre de 2026.
Lengua y Literaturas Modernas Inglesas - Facultad de Filosofía y Letras.
Pedagogía - Facultad de Filosofía y Letras.
Psicología - Facultad de Psicología.
Relaciones Internacionales - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Relaciones Internacionales - FES Acatlán
Relaciones Internacionales - FES Aragón
Sociología - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Trabajo Social - Escuela Nacional de Trabajo Social.
Trabajo Social - Escuela Nacional de Trabajo Social.