Educación

Carreras de Convocatoria SUAyED 2026: Oferta Académica para Segunda Vuelta UNAM

La UNAM dio a conocer las fechas clave y requisitos para concursar en la segunda vuelta para el ciclo escolar 2026/2027/2.

Logo UNAM 2026. Segunda vuelta SUAyED.Ya hay fechas para ls segunda vuelta UNAM para el Sistema Abierto y a distancia. Conoce cuál es la oferta académica para noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+