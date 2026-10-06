Carreras de Convocatoria SUAyED 2026: Oferta Académica para Segunda Vuelta UNAM

El próximo 8 de octubre abre el registro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para estudiar la licenciatura en el Sistema Abierto y a Distancia (SUAyED), para el ciclo escolar 2026-2027/2.

En la convocatoria SUAyED 2026 que la UNAM dio a conocer el pasado lunes se ofrecieron detalles de todas las licenciaturas contempladas en la oferta académica para ambas modalidades.

Las fechas clave de la Segunda Vuelta SUAyED contemplan los días específicos de registro, aplicación del examen en línea y publicación de resultados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Examen UNAM: Fechas de Convocatoria para Sistema Abierto y a Distancia

Oferta Académica Sistema Abierto y a Distancia 2026

Antes de iniciar el registro a una licenciatura para el Sistema Abierto y a Distancia, la Máxima Casa de Estudios recomienda revisar las características y condiciones de la carrera a la que deseas postular.

Toma en cuenta que hay algunas que tienen Ingreso Directo, y otras con requisitos previos, tales como dominio del idioma. Entrevistas, conocimientos fundamentales y específicos, etc.

Sólo podrás registrarte y concursar por una carrera, plantel y modalidad. Pero, ojo, porque en caso de que no obtengas los aciertos necesarios o no cumplas con todos los requisitos, no se te podrá asignar una carrera distinta, plantel o modalidad.

Lista de Carreras Convocatoria SUAyED 2026 por Modalidad

Dado que según la modalidad que elijas será la oferta académica, a continuación te compartimos una lista por carreras en la modalidad abierta y en la modalidad a distancia.

Modalidad Abierta:

Administración - Facultad de Contaduría y Administración.

Ciencias Políticas y Administración Pública - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Ciencias de la Comunicación - Facultad de Ciencias y Políticas Sociales.

Contaduría - Contaduría.

Derecho - Facultad de Derecho.

Derecho - FES Acatlán.

Derecho - FES Aragón.

Economía - Fes Acatlán.

Economía - FES Aragón.

Enfermería - Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.

Enfermería y Obstetricia - Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.

Filosofía - Facultad de Filosofía y Letras

Geografía Facultad de Filosofía y Letras.

Historia - Facultad de Filosofía y Letras.

Informática - Facultad de Contaduría y Administración.



Modalidad a Distancia:

Administración - Facultad de Contaduría y Administración .

Administración de Archivos y Gestión Documental - ENES Morelia.

Bibliotecología y Estudios de la Información - Facultad de Filosofía y Letras.

Ciencias políticas y administración pública - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Ciencias de la Comunicación - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Contaduría - Facultad de Contaduría y Administración.

Contaduría - Facultad de Contaduría y Administración.

Derecho - Facultad de Derecho.

Diseño y Comunicación Visual - FES Cuautitlán.

Economía - Facultad de Economía.

Informática - Facultad de Contaduría y Administración.

Pedagogía - Facultad de Filosofía y Letras.

Psicología - FES Iztacala

Relaciones Internacionales - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.



¿Cuántos lugares de Licenciatura ofrece la Convocatoria SUAyED 2026 UNAM?

Para consultar el número específico de lugares que se ofertan en la carrera que deseas cursar, puedes consultar este enlace.

En total se ofertan 1,995 plazas disponibles por la Modalidad Abierta y 2,831 por la Modalidad a Distancia.

Carreras de FCSyP con lugares disponibles en Segunda Vuelta UNAM

En total se ofrece una oferta académica de cuatro licenciaturas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) por cada una de las modalidades: abierta y a distancia.

Al hacer clic en este enlace, puedes consultar el listado completo de licenciaturas con lugares disponibles para la segunda vuelta en noviembre de 2026.