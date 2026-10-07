FMI Dice que Crisis Energética y Riesgos de la IA Amenazan Crecimiento Mundial

La economía mundial está amenazada por la persistencia de los altos precios de la energía, una deuda pública récord y los riesgos derivados del auge de la inversión en inteligencia ⁠artificial, advirtió el miércoles la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien instó a los gobiernos a adoptar medidas de protección en materia de política fiscal y monetaria.

En un discurso previo a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial de la próxima semana en Bangkok, Georgieva dijo que dos fuerzas tiraban de la economía mundial en direcciones opuestas: un choque negativo de oferta energética ​provocado por los conflictos en Medio Oriente y un choque positivo de demanda generado por la inteligencia artificial que también está alimentando la inflación.

"El impacto combinado de estas dos fuerzas es muy desigual en el mundo", dijo Georgieva, quien añadió que muchos países estaban quedando al margen del auge de la IA.

Las nuevas previsiones de crecimiento del FMI, que se publicarán durante las reuniones de Bangkok, mostrarán que las mayores revisiones a la baja corresponderán a las economías devastadas por la guerra, dijo Georgieva.

Entre ellas figuran Ucrania, cuya infraestructura civil y económica sufre importantes daños, y los países del Golfo Pérsico afectados por los ataques iraníes y una fuerte reducción de las exportaciones de energía.

Georgieva no indicó ⁠en el texto preparado de su discurso si la última edición del informe Perspectivas de la Economía Mundial del FMI modificaría la previsión de crecimiento mundial para 2026 respecto de la débil tasa del 3.0% proyectada en julio.

Esa previsión, que anticipaba un repunte del crecimiento al 3.4% en 2027, ‌partía del supuesto de que el estrecho de Ormuz comenzaría a reabrirse a mediados de julio y volvería a las condiciones ‌anteriores a la guerra para marzo de 2027. También suponía que los precios del petróleo promediarían 89 dólares por barril ⁠en 2026 y 78 dólares por barril en 2027.

Georgieva dijo que los precios del petróleo se mantenían en 100 dólares por barril y que la merma de la capacidad de refinación añadía otros 100 dólares por barril en márgenes de refinación —la diferencia entre el precio de los derivados y el del crudo— para productos clave, como el diésel.

La temporada de calefacción invernal impulsará la demanda, mientras el suministro de gas natural sigue limitado ​por las amenazas al transporte marítimo de ​gas natural licuado (GNL) a través ‌del estrecho ‌de Ormuz, añadió.

"Incluso si la guerra en el golfo Pérsico terminara pronto, es probable que el problema de los altos precios de la energía persista durante algún tiempo", dijo Georgieva, quien añadió que los futuros del crudo Brent apuntaban a precios elevados del petróleo hasta 2027.

El encarecimiento de la energía está impulsando al alza la inflación, las tasas de interés oficiales y los rendimientos de los bonos de referencia, dijo. Señaló que los rendimientos de la deuda soberana a 10 ​años de Estados Unidos, Alemania y Japón se situaban en sus niveles más altos desde 2007, 2009 y 1996, respectivamente, y seguían subiendo.

A las preocupaciones que debatirán la próxima semana los 191 países miembros del FMI se suma una ‌creciente carga de deuda pública que está debilitando el crecimiento y añadiendo presiones inflacionarias, dijo Georgieva. Según el FMI, la deuda pública está en su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial y se prevé que supere el 100% del PIB antes de 2030.

Georgieva señaló a las economías avanzadas, encabezadas por Estados Unidos, como las que presentan los peores resultados en materia de endeudamiento, con relaciones entre deuda y PIB superiores a las de los mercados emergentes y los países de bajos ingresos.

Los responsables de política económica ya no pueden confiar únicamente en mayores tasas de crecimiento para resolver los problemas fiscales, dijo.

"Y, sin embargo, no vemos medidas decididas en las economías avanzadas muy endeudadas, donde lo que se ‌necesita ahora son planes creíbles de consolidación fiscal a mediano plazo, respaldados en algunos casos por medidas fiscales desde el inicio, también para aliviar parte de la presión sobre la política monetaria", afirmó.

Tras cinco años y medio de inflación por ⁠encima de las metas, Georgieva dijo que persistían las presiones inflacionarias derivadas del despliegue de infraestructura de IA, los choques de precios de la energía y los alimentos, los aranceles, el mayor gasto en defensa y el aumento de los costos del servicio de ​la deuda.

"Ahora podría ​ser un buen ​momento para adoptar ‌un sesgo prudentemente restrictivo en la política monetaria de muchos países", dijo Georgieva, ​quien añadió que las subidas de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, el BCE y el Banco de Japón eran "muy apropiadas".

Con información de Reuters

ASJ