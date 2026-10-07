Economía

FMI Dice que Crisis Energética y Riesgos de la IA Amenazan Crecimiento Mundial

Kristalina Georgieva, directora del organismo mundial, señaló desde Singapur las fuerzas que presionan el economía en el planeta

FMIEl encarecimiento de la energía está impulsando al alza la inflación. Foto: Reuters.
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