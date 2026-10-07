Mes de la Ciberseguridad: 5 Hábitos para Proteger tus Cuentas Bancarias en Octubre

Octubre es el Mes Internacional de la Ciberseguridad, una iniciativa global para promover la protección de datos, la prevención de fraudes y la cultura digital segura.

La iniciativa surgió en 2004, cuando el gobierno de Estados Unidos declaró que el décimo mes del año sería para que los sectores público y privado y las comunidades trabajen juntos en crear conciencia sobre la importancia de la seguridad digital.

El llamado es a adoptar acciones sencillas no solo durante octubre, sino todo el año.

Revisar cómo usas tus cuentas bancarias encaja con esa idea. En México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió recomendaciones para evitar ser víctima de fraude u otros delitos relacionados con el préstamo de cuentas bancarias para recibir, transferir o retirar dinero, ya sea como favor o a cambio de una remuneración.

Las transferencias electrónicas facilitan enviar y recibir dinero de manera rápida y segura, pero grupos delictivos también las aprovechan para ocultar el origen y el destino de recursos obtenidos de actividades ilícitas. Según la SSPC, cuando los titulares permiten que otros usen sus cuentas, muchas veces sin saberlo facilitan que fondos de posible procedencia ilícita se muevan por el sistema financiero. Al fragmentar las operaciones, además, se dificulta rastrearlas.

Para quienes prestan su cuenta, aun de buena fe o por una pequeña compensación, el riesgo es real: pueden verse involucrados en investigaciones e incluso enfrentar consecuencias legales.

Estos son cinco hábitos, basados en las recomendaciones de la SSPC:

1. No prestes tu cuenta ni la uses para operaciones de terceros. Antes de aceptar, verifica la identidad de cualquiera que te pida usarla. No recibas, transfieras ni muevas recursos para personas con las que hayas tenido contacto reciente o limitado a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de citas.

2. Investiga a fondo las ofertas de empleo. Desconfía de las vacantes cuyas actividades se limitan a recibir dinero, reenviar transferencias o retirar efectivo. Verifica que la empresa exista, investiga su reputación y sospecha de las que prometen ganancias elevadas a cambio de recibir, transferir o gestionar dinero.

3. Protege tus datos bancarios. No compartas información bancaria con terceros. Evita dar números de cuenta, CLABE, credenciales de acceso a la banca electrónica, NIP, token o códigos de verificación a personas no autorizadas.

4. Activa la autenticación en dos pasos y usa contraseñas robustas. La campaña estadounidense recomienda lo mismo: activar la autenticación multifactor en todas las cuentas que la ofrezcan, sobre todo correo, redes sociales y cuentas financieras, y usar contraseñas largas, aleatorias y únicas para cada cuenta, con ayuda de un administrador de contraseñas.

5. Revisa tus movimientos con regularidad. Hacerlo periódicamente ayuda a identificar operaciones no reconocidas o inusuales.

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