Banxico Recorta su Tasa: ¿Pagarás Menos Intereses de tu Tarjeta de Crédito?

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) bajó 25 puntos base la tasa de interés interbancaria a un día, a 6.25%, con efectos desde el 6 de noviembre de 2026.

El recorte llegó contra todo pronóstico, después de tres decisiones consecutivas sin cambios. Hubo dos votos en contra, los de Galia Borja y Jonathan Heath.

¿Cómo afecta mi tarjeta?

En teoría, las tarjetas de crédito suelen tener tasas variables ligadas, en mayor o menor medida, a la tasa de referencia de Banxico. Con un crédito más barato para los bancos, lo lógico sería que el tuyo también bajara.

No obstante, en la práctica, la historia reciente dice otra cosa. Banxico bajó su tasa de referencia desde 11% hasta 7.25%, pero esa reducción no se reflejó en las tarjetas de crédito, los préstamos de nómina ni los créditos automotrices.

El CAT promedio de las tarjetas para clientes no totaleros pasó de 51.98% en abril de 2024 a 52.44% en junio de 2025. Algo parecido pasó con las hipotecas: su CAT promedio repuntó a 13.96% en abril de 2026, el más alto del año, pese a los recortes.

Además, hay una asimetría conocida. Las tarjetas son el producto que de inmediato registra un alza en sus intereses cuando sube la tasa de referencia. Cuando la tasa baja, el ajuste es mucho más lento y a veces no llega.

Por ejemplo, si todo el recorte de 0.25 puntos se trasladara a tu tarjeta, una deuda de 20 mil pesos te costaría unos 50 pesos menos al año, alrededor de 4 pesos al mes. Con tasas que rondan el 38% en promedio, el recorte de Banxico es un cambio mínimo frente a lo que ya pagas.

¿Habrá más recortes?

La gobernadora Victoria Rodríguez había dicho que Banxico valoraría un ajuste final dentro del ciclo de recortes actual. Los dos votos disidentes sugieren que la Junta está dividida.

Además, el recorte ha comprimido el diferencial de tasas con Estados Unidos a un mínimo histórico de 225 puntos base, lo que añade presión sobre el peso.

AMP