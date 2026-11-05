Finanzas personales

Banxico Recorta su Tasa: ¿Pagarás Menos Intereses de tu Tarjeta de Crédito?

El banco central recortó su tasa de interés referencial en 25 puntos base, a un 6.25%, sorprendiendo al mercado que esperaba que la mantuviera estable

Tarjetas de crédito. Foto: ReutersTarjetas de crédito. Foto: Reuters

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