Internacional

EUA Ofrece 50 MDD en Recompensa por Detención de Máximos Líderes del Tren de Aragua

La recompensa total se divide entre sus tres líderes: 'Yohan Petrica', 'Giovanni' o 'El viejo' y por 'Juancho'

EUA Ofrece 50 MDD en Recompensa por Detención de Líderes del Tren de AraguaAutoridades de EUA detienen a miembros de la organización criminal Tren de Aragua, originaria de Venezuela. Foto: ICE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+