EUA Ofrece 50 MDD en Recompensa por Detención de Máximos Líderes del Tren de Aragua

El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de los tres principales líderes del Tren de Aragua (TdA).

Esta medida fue oficializada por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, tras la designación de esta banda delictiva como una organización terrorista extranjera.

La recompensa total de 50 millones de dólares se divide entre sus tres máximos líderes. Por la captura de Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica”, aumentó la oferta de recompensa: de 4 millones de dólares pasó a 20 millones de dólares.

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Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “Giovanni” y “el Viejo”: aumentó la oferta de recompensa de 5 millones de dólares hasta 15 millones de dólares.

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Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, la recompensa es de hasta 15 millones de dólares.

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Para brindar información sobre su paradero, el FBI habilitó la línea telefónica directa +1-281-787-9939.

“El Viejo”, de 37 años, y “Juancho”, de 44 años, fueron acusados previamente en 2025 en el Distrito Sur de Texas, en una segunda acusación formal de seis cargos, por conspiración para brindar apoyo material al Tren de Aragua.

Después, en julio de 2026, se presentó otra acusación formal de nueve cargos, que se hizo pública esta semana. En dichas acusaciones, Mosquera Serrano también está acusado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, así como de distribución internacional.

“Desde que el presidente Trump regresó al cargo, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra más de 350 miembros y asociados de Tren de Aragua, incluyendo a Yohan Petrica, El Viejo y Juancho”, declaró el fiscal general Todd Blanche.

“Su organización criminal ha sembrado miedo, violencia e ilegalidad, y no descansaremos hasta que los responsables sean llevados ante la justicia. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de las tres personas mencionadas en la acusación formal sustitutiva de hoy debe ayudar a salvar vidas notificando al FBI”, declaró el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole.

“El anuncio de hoy demuestra lo que se puede lograr mediante una coordinación y un intercambio de inteligencia sin precedentes entre las fuerzas del orden federales.

Yohan José Romero, Mosquera Serrano y Rivas Núñez han desempeñado un papel fundamental en la dirección y expansión de las operaciones del Tren de Aragua en todo el hemisferio occidental.

“Estos pandilleros son monstruos, y los hemos acusado como tales”, declaró el fiscal federal Aaron Reitz del Distrito Sur de Texas. “Confío en que las mayores recompensas incentivarán a estos terroristas a regresar a mi distrito, donde los llevaremos ante la justicia”.

Mosquera Serrano figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. José Romero y Rivas Núñez también se encuentran prófugos. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado ofrece recompensas, en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), por un total de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena en cualquier país.

HVI