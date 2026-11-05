Internacional

¿Cuánto Dinero Perdió Elon Musk con Donaciones a Republicanos en Elecciones Intermedias 2026?

En las Elecciones Intermedias los Demócratas arrasaron el Congreso y bastiones clave como Texas, que juegan un papel importante en la vida del sueño de Tesla y SpaceX.

Elon Musk Pierde Dinero por apoyar a republicaciones en Elecciones Intermedias 2026.Elon Musk, dueño de Space X, apostó que los Republicanos ganarían la mayoría en el Congreso de Estados Unidos durante las Elecciones Intermedias de 2026. Foto: AP.
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