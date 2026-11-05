¿Cuánto Dinero Perdió Elon Musk con Donaciones a Republicanos en Elecciones Intermedias 2026?

El balance de las Elecciones Intermedias de Estados Unidos 2026 dejó mal parado a Elon Musk y sus finanzas, el empresario tuvo pérdidas multimillonarias luego de la derrota de los republicanos en la Cámara Alta y Cámara Baja el pasado 3 de noviembre, así como en bastiones políticos clave como Texas.

Estas votaciones se dieron en el marco del final del segundo año del gobierno de Donald Trump. En Internet la duda sobre la ideología política del presidente de Estados Unidos creció debido a que los resultados de dicha elección marcarían el rumbo político hacia la segunda mitad de su mandato.

Lo que representó una derrota para los políticos y empresarios afines a Donald Trump, quienes habían apostado que los republicanos continuarían dominando el escenario político.

¿Cuánto dinero perdió Elon Musk por apoyar a los republicanos en Elecciones Intermedias de EU 2026?

De acuerdo con AP, el multimillonario dueño de SpaceX y Tesla habría gastado al menos 445 millones de dólares en apoyar a los Republicanos para que mantuvieran el control del Congreso de Estados Unidos.

Dicha cifra es equivalente a lo que tendría que ganar un trabajador con un sueldo de 100 mil dólares anuales durante 4,400 años, siempre que no gaste ni un sólo centavo.

AP consideró que si bien para el primer trillonario del mundo dicha cantidad representa una cantidad insignificante, a comparación con los miles de millones de dólares en contratos que mantienen sus empresas con el Gobierno Federal de dicho país.

Los resultados de las Elecciones Intermedias 2026 arrojaron que el Partido Republicano, que había acogido a Elon Musk, sufrió una derrota tras otra y cedió el control del Congreso al Partido Demócrata que decidió examinar minuciosamente las empresas de Musk y el trabajo que desempeñó al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Pocos tenían tanto en juego como Musk, quien hizo una apuesta millonaria y terminó con uno de los peores retornos de inversión en estas Elecciones de Medio Término, también conocidas en Estados Unidos como "Midterms". Incluso bromeó en su cuenta de X -empresa de la que es dueño- al escribir: "supongo que mis láseres espaciales para interferir en las elecciones no funcionaron esta vez".

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¿Qué papel jugó Elon Musk en las Elecciones Intermedias de 2026?

Musk ahora se presentaría ante amenazas a sus intereses en lugares como Texas, donde tiene su residencia y varias de sus empresas. El empresario gastó al menos 5 millones para intentar reelegir al gobernador republicano Greg Abbott, quien perdió.

Los demócratas también consiguieron el control de la Cámara de Representantes de Texas y el Senado Federal, tras ganar al fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, quien se benefició directamente de los 158 millones del gasto público de Elon Musk, pero perdió ante el demócrata James Talarico.

Los candidatos lograron su triunfo al cuestionar a Musk por las subvenciones que reciben sus empresas, así como los alivios contributivos y los vínculos con los republicanos electos.

¿Cuánto dinero tiene Elon Musk?

AP apunta que las acciones de dos empresas de Musk que cotizan en la bolsa, Tesla y SpaceX registraron caídas considerables el miércoles.

Las accidentes de Tesla bajaron durante la tarde del miércoles lo que eliminó cerca de 40 mil millones de su valor de mercado. La capitalización bursátil de la empresa de vehículos eléctricos quedó en 1.54 billones de dólares.

Mientras que SpaceX también perdió unos 40 mil millones de su valor de mercado, que ahora se sitúa en 1.83 billones de dólares.

De modo que Musk perdió alrededor de 45 mil millones de su patrimonio neto el miércoles, que quedó en 865 mil millones, según Forbes. Aunque dicha cifra podría recuperarse.

Sus inversionistas han mostrado cierta preocupación por el impacto de los resultados electorales podrían tener en sus empresas, además de las investigaciones que enfrente en el Congreso.

¿Cuánto dinero donó Musk a la campaña pasada de Donald Trump?

De acuerdo con The New York Times en 2024, Elon Musk respaldó a Trump con más de 250 millones de dólares. Dicho gasto se habría destinado a grupos aliados como RBG PAC.

En noviembre de 2024, te anunciamos que la campaña electoral de Donald Trump en Estados Unidos había rotó récord en gastos con más de 15 mil 900 millones de dólares.

En aquella contienda electoral, el republicano Donald Trump había recaudado 382 millones de dólares directamente, de los cuales 28 por ciento provino de pequeños donantes, mientras que los comités afiliados contribuyeron con 694 millones de dólares.

Entre los principales donantes de Trump en 2024 estuvieron el heredero bancario Timothy Mellon que aportó 197 millones de dólares; Richard y Elizabeth Uihlein de la industria de embalaje; la magnate de los casinos Miriam Adelson; Elon Musk, de SpaceX y Tesla, así como Kenneth Griffin, inversor de fondos de cobertura.