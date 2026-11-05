Sentencian a Dos Sujetos que Intentaron Matar a un Hombre en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó sobre la sentencia condenatoria impuesta a Ernesto ‘N’ y Diana ‘N’, declarados penalmente responsables del delito de homicidio en grado de tentativa, sumándose para el primero de ellos la responsabilidad por privación ilegal de la libertad.

Los hechos que derivaron en esta condena se registraron la noche del 25 de julio de 2020, en inmediaciones de la calle 28 Sur de la colonia Venustiano Carranza, en el municipio de Tehuacán.

A dicho lugar arribaron los sentenciados a bordo de un vehículo Honda Civic acompañados de dos masculinos; en el sitio se suscitó una discusión y posterior intercambio de detonaciones de arma de fuego, momento en el cual Ernesto ‘N’ y Diana ‘N’ accionaron un arma contra el agraviado, ocasionándole impactos en tórax, abdomen y extremidades que pusieron en riesgo su vida.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Tras el ataque, los imputados se trasladaron al estacionamiento del hotel ‘Mex Mar’, ubicado en la colonia El Riego de la misma demarcación, donde Ernesto ‘N’, mediante el uso de violencia moral y amenazas con arma de fuego, mantuvo retenido contra su voluntad a uno de sus acompañantes hasta la mañana siguiente para evitar que notificara lo sucedido a las autoridades policiales.

La representación social acreditó la participación delictiva de ambos a través de pruebas periciales balísticas, criminalísticas, médicas de lesiones e inspecciones oculares de campo.

Al concluir el término legal sin inconformidad de las partes, la autoridad jurisdiccional declaró formalmente firme la resolución, dictando ocho años y ocho meses de prisión para cada uno por el delito de tentativa de homicidio.

En tanto, para Ernesto ‘N’ se declaró compurgada la sanción de un año de prisión por la privación ilegal de la libertad, subsistiendo la suspensión de derechos civiles y políticos, amonestación pública y la condena a la reparación del daño moral y material en favor de las víctimas.

Con información de N+

GMAZ