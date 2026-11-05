Seguridad

Sentencian a Dos Sujetos que Intentaron Matar a un Hombre en Tehuacán, Puebla

De acuerdo con las autoridades, Ernesto 'N' y Diana 'N' también privaron de la libertad a uno de sus acompañantes para que no acudiera a denunciar

Sentenciados Ernesto N Diana N Tentativa Homicidio Privación Libertad Tehuacán PueblaErnesto 'N' y Diana 'N' también privaron de su libertad a una persona. Foto: N+

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Condenan a Ernesto y Diana por intento de asesinato y privación de libertad en Tehuacán. La justicia se impone tras un ataque armado. Conoce los detalles de esta sentencia.

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