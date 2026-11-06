Rusia Niega Hackeo a Bancos de Sangre y Congeladores de Supermercados en Europa

El Kremlin calificó este jueves de "absurdas" las acusaciones provenientes de países de Europa de que Rusia tenga relación con los ciberataques sufridos por los refrigeradores de los supermercados de varias naciones.

"Estas afirmaciones son absurdas. Como siempre, carecen de argumentos y pruebas. Y, lamentablemente, estas acusaciones infundadas sobre la implicación de nuestro país en todo esto se están convirtiendo en una tendencia persistente en los países europeos", afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria.

En las últimas semanas, varios supermercados de distintos países de Europa denunciaron ciberataques contra sus sistemas de refrigeración, lo que provocó el descongelamiento de alimentos. En algunos casos, los establecimientos tuvieron que retirar de la venta productos dañados.

Los incidentes se registraron en Alemania, Bélgica, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Reino Unido, Rumanía, Países Bajos y Suecia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tres Bancos de Sangre También Son Blanco de Ciberataque en Francia

Además, el pasado lunes, un ciberataque afectó a los refrigeradores de tres bancos de sangre franceses. El incidente elevó de forma drástica la temperatura de los equipos que conservan las muestras de donaciones, aunque no tuvo impacto sanitario porque funcionaron los sistemas de alerta, anunció este miércoles el Ministerio de Sanidad de Francia.

De momento, no se sabe quién está detrás de estos ataques, aunque varios expertos en materia de ciberseguridad los relacionaron con Rusia.

Según el semanario Le Canard Enchaîné, el nuevo incidente se produjo cuando los piratas informáticos entraron en los servicios de control de la empresa Coolworld, que se ocupa de las cámaras frigoríficas de bancos de sangre, sobre todo de la zona de Borgoña y el Franco Condado, en el centro-este del país.

La temperatura de estas cámaras, que conserva la sangre a 30 grados bajo cero, fue elevada a 110 sobre cero, al punto de ebullición del agua, según la publicación.

Autoridades sanitarias precisaron que los servicios informáticos del EFS no se vieron directamente afectados, pero sí se registraron anomalías destinadas a alterar los parámetros de funcionamiento de las cámaras frigoríficas, gestionadas por una empresa externa.

"Los sistemas de vigilancia y de alarma del EFS permitieron identificar rápidamente estas anomalías y tomar las medidas necesarias para que ninguna muestra o producto sanguíneo resultara alterado", agregó.

En unos casos, los equipos afectados fueron controlados, "sin ningún impacto sobre los productos o las muestras" o neutralizados, indicó Sanidad, que señaló que los productos almacenados "fueron transferidos de forma preventiva a otras instalaciones".

"No se ha identificado ningún impacto sanitario y no se ha producido ningúna pérdida de producto sanguíneo", añadió el Ministerio, que señaló que las cámaras contenían esencialmente bolsas de plasma destinadas a transfusiones o a la fabricación de medicamentos.

Señaló que "la continuidad de las actividades de donación y de distribución está garantizada, al servicio de los pacientes".

HVI