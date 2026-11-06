Internacional

Rusia Niega Hackeo a Bancos de Sangre y Congeladores de Supermercados en Europa

De la noche a la mañana, intrusos atacaron el servicio nacional de sangre de Francia y elevaron la temperatura para descongelar el plasma

Rusia Niega Hackeo a Bancos de Sangre en Francia y Congeladores de Supermercados en EuropaTres bancos de sangre franceses sufrieron un ciberataque. Foto: EFE

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