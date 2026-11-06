¿Cuándo Salen los Folios Aceptados UnADM 2026? A Partir de Esta Hora Puedes Checar Resultados

Falta poco para saber cuáles son los folios aceptados de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), por eso acá te decimos cuándo salen y a partir de qué hora se pueden checar los resultados de licenciatura, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria de 2026.

La UNADMéxico es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que brinda la posibilidad de estudiar el nivel superior en la modalidad no escolarizada. Para la convocatoria de este 2026 hay disponibles un total de 20 mil 040 espacios, distribuidos en 23 licenciaturas para las personas que demuestren los conocimientos, habilidades y que cumplan con los requisitos establecidos.

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¿Cuándo salen los resultados UnADM 2026?

Todos los aspirantes que cumplieron de forma satisfactoria con cada una de las cuatro fases que indica la convocatoria, van a poder consultar los resultados con la lista de folios aceptados el próximo lunes 8 de noviembre 2026.

Lo resultados UnADM se van a poder consultar al entrar en el siguiente link: https://www.unadmexico.mx/convocatoria2026/. Al ingresar hay que ir al apartado de "Fases" y dar clic en la opción "folios aceptados".

¿A qué hora salen los folios aceptados UnADM 2026?

La convocatoria UnADM 2026 establece que los resultados van a estar disponible a partir de las 09:00 horas de la mañana del 9 de noviembre. Todas las personas que sean aceptadas deberán hacer su inscripción del 9 al 15 de noviembre. Para eso, van a recibir un correo electrónico donde se especificarán bien las fechas, documentos y pasos para hacer su trámite.

Una vez cumplido el proceso de inscripción, los nuevos estudiantes de la UnADM van a tener un curso propedéutico, el cual tiene una duración de 14 días. El semestre dará inicio oficialmente el 11 de enero 2027.

AO