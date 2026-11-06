Educación

¿Cuándo Salen los Folios Aceptados UnADM 2026? A Partir de Esta Hora Puedes Checar Resultados

Los aspirantes que buscan cursar la Universidad Abierta y a Distancia, deben estar pendientes pues en noviembre salen los resultados de convocatoria 2026

Convocatoria UnADM 2026 cuándo salen los resultados con folios aceptados a esta hora puedes checarLa convocatoria UnADM 2026 abrió 20,040 espacios para 23 carreras. Foto: Facebook UnADM

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