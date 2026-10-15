Educación

Carreras en la Nueva Sede de la UNAM en CDMX: ENES Suroriente Tendrá Licenciaturas Clave

El proyecto del nuevo plantel permitirá avanzar en la descentralización de la oferta educativa

Alumnos de la UNAM en RectoríaAlumnos de la UNAM en Rectoría. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La nueva sede de la UNAM en CDMX promete revolucionar la educación con licenciaturas de alta demanda. Con capacidad para 20 mil estudiantes, es un paso hacia la descentralización educativa.

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