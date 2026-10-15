Carreras en la Nueva Sede de la UNAM en CDMX: ENES Suroriente Tendrá Licenciaturas Clave

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá una nueva sede en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te decimos qué carreras tendrá la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES).

La nueva sede universitaria se ubicará en el suroriente de la CDMX y tendrá capacidad para 20 mil estudiantes.

El nuevo plantel ENES será construido por el Gobierno de la Ciudad de México, mientras que la máxima casa de estudios se encargará de equiparlo y operarlo con el objetivo de ampliar la matrícula estudiantil.

Carreras en la nueva sede de la UNAM

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, indicó que con este nuevo proyecto, la UNAM avanzará en la descentralización de la oferta educativa al abrir nuevas alternativas profesionales con carreras pertinentes y de alta demanda en el suroriente de capital del país, donde no se construía un plante educativo en más de 50 años.

El proyecto de la ENES contempla licenciaturas clave de alta demanda como Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología, así como planes de estudios especialmente diseñados para responder a las necesidades y realidades de la demarcación.

Con información de N+

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