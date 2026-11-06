Exhiben a 77 Sacerdotes por Abuso Sexual Infantil en Perú; Piden Respuesta al Papa León XIV

La organización estadounidense Bishop Accountability presentó una base de datos con denuncias contra 77 religiosos señalados por presuntos abusos sexuales a menores de edad en Perú. Ante la próxima visita del papa León XIV al país sudamericano, el grupo activista pidió cambios en la Iglesia católica para evitar nuevos casos y garantizar justicia a las víctimas.

Durante una rueda de prensa, Anne Barrett Doyle, codirectora de la organización, explicó que la plataforma digital reúne información sobre sacerdotes, hermanos religiosos y laicos consagrados que han desarrollado actividades en la Iglesia peruana y que enfrentan señalamientos por este tipo de agresiones.

Desde este jueves, el sitio web de Bishop Accountability permite consultar perfiles de los religiosos denunciados, así como las fechas y detalles de los presuntos abusos. También incluye información sobre las respuestas de las autoridades eclesiásticas y las decisiones de la justicia civil, cuando hubo intervención.

En vísperas de la llegada del pontífice a Lima, Barrett Doyle señaló que uno de los principales problemas que debe atender es el encubrimiento de los abusos sexuales dentro de la institución.

"Es crucial que él se enfoque en el encubrimiento de los abusos sexuales que suceden en el clero de la Iglesia de su querido país", expresó.

La organización pidió a León XIV que ordene a los obispos peruanos y a los superiores de las congregaciones religiosas publicar los nombres de los integrantes del clero contra quienes existan acusaciones fundamentadas. Según Barrett Doyle, esta medida ayudaría a prevenir nuevos abusos y contribuiría a la recuperación de las víctimas.

Piden comisión de la verdad por abusos en la Iglesia

Entre las solicitudes también está pedir al Gobierno peruano la creación de una comisión de la verdad que investigue las denuncias de violencia sexual contra menores dentro de la Iglesia católica. La propuesta fue recomendada en 2025 por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Además, Bishop Accountability pidió al papa condenar la persecución judicial contra periodistas que han investigado los abusos del Sodalicio de Vida Cristiana, particularmente el caso de Paola Ugaz.

Esta organización religiosa fue disuelta por orden del papa Francisco, luego de investigaciones por abusos y corrupción. Su fundador, Luis Fernando Figari, fue expulsado y los comisarios apostólicos recopilaron más de 100 denuncias de violencia física, psicológica y sexual.

José Enrique Escardó, primera víctima que denunció los abusos del Sodalicio, calificó el tratamiento judicial del caso como el "más vergonzoso" de la historia reciente de Perú. Señaló que nadie ha ido a prisión, pese a que el grupo religioso admitió parcialmente su responsabilidad.

Por su parte, Barrett Doyle consideró que los protocolos eclesiásticos actuales "no sirven" y pidió modificar las leyes canónicas para proteger a futuras víctimas.