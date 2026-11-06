Internacional

Exhiben a 77 Sacerdotes por Abuso Sexual Infantil en Perú; Piden Respuesta al Papa León XIV

La lista muestra retratos, nombres y datos sobre sus agresiones sexuales a menores

Foto: AFPFoto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+