Prevén Que Disminuya el Consumo de Carne en México pese a Menores Precios

El consumo de carne en México crecerá apenas un 0.8% en 2026, pese a la reducción de los precios del pollo y el cerdo, en medio de una menor capacidad de compra de los hogares y mayores costos de operación, estimó el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

En conferencia de prensa, el organismo que representa a importadores, intermediarios, comercializadores y procesadores proyectó para el cierre de este año un aumento del 1.3% en el consumo de pollo y del 1.5% en el de cerdo, mientras que el de res disminuiría un 1.5%.

En total, el consumo general de carne solo promediaría un alza del 0.8% en 2026, aunque también se apunta como el cuarto año consecutivo de aumento en la ingesta de proteínas de pollo, cerdo y res, luego de alcanzar un consumo promedio per cápita de 85.3 kilogramos en 2025.

Hasta septiembre, el consumo de pollo y cerdo todavía acumulaba incrementos interanuales del 2.1% y el 2.4%, respectivamente, frente a una caída del 2.4% en la carne bovina.

Comecarne apuntó a una menor capacidad de compra y a ajustes de la masa salarial más moderados, del 7.9% en 2025 al 7.1% en 2026, además de los mayores costos de energía, transporte y seguridad para los productores.

Según su presentación, entre enero y octubre los precios al consumidor del pollo bajaron un 4.5% interanual y los del cerdo un 2.8%, mientras que los de la res subieron un 7.4%.

En los precios al productor, el pollo registró una caída del 12.5% y el cerdo del 5.1% entre enero y septiembre, mientras que la res aumentó un 7.6%.

El consejo señaló que el ahorro en materias primas no siempre llega íntegro al consumidor, porque la industria enfrenta costos laborales, energéticos y logísticos.

Entre los insumos, las señales fueron mixtas. Por un lado, el maíz amarillo importado se abarató un 11.2%, pero los fertilizantes subieron entre enero y octubre: un 20.7% el sulfato de amonio, un 20.4% la urea y un 8.1% el fosfato diamónico.

En 2025, México consumió 11.55 millones de toneladas de carne, con 85.3 kilos por habitante.

La producción nacional alcanzó 8.73 millones de toneladas, un 5.5% más que el año anterior, mientras que las importaciones sumaron 3.27 millones, un 7.6% más.

De enero a septiembre de 2026, el sacrificio en plantas con certificaciones internacionales aumentó un 15.9% en cerdo y un 5.9% en res, pero bajó un 0.2% en pollo.

Para 2027, Comecarne prevé que los precios al consumidor aumenten un 6% en res, un 4.8% en cerdo y un 3.3% en pollo, en un escenario marcado por las presiones de costos y la disponibilidad internacional de carne.

AMP