Economía

Prevén Que Disminuya el Consumo de Carne en México pese a Menores Precios

Entre enero y octubre, los precios al consumidor del pollo bajaron un 4.5% interanual y los del cerdo un 2.8%

Carnicería. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoCarnicería. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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