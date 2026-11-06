¿Desaparecen los Pagos en Efectivo? Esto Pasará con la Llegada de la Ley de Economía Digital

Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ya entró en vigor la Ley de Economía Digital para pagos digitales y electrónicos en México y su aplicación pone en duda la permanencia o la desaparición del uso del dinero en efectivo como método de pago. Para salir de dudas, en N+ te contamos qué pasará con la compra en comercios y otras entidades.
¿Desaparecen los pagos con dinero en efectivo en México?
Aunque la ley pretende ampliar el acceso a servicios financieros mediante el cobro digital, los pagos en efectivo no desaparecen, solo se busca reducir su práctica e impulsar herramientas como SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), CoDi (Cobro Digital) y DiMo (Dinero Móvil), mediante los medios ya conocidos, como tarjetas de débito o crédito, transferencias bancarias, domiciliaciones, códigos QR y tecnología NFC.
También se va a reconocer la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como medios que sirvan de identificación, para que las personas puedan abrir una cuenta o soliciten servicios financieros a distancia.
¿Qué cambios habrá con la ley de pagos digitales en México?
Para empezar a implementar la reducción del uso de dinero en efectivo, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuenta con 15 días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Economía Digital, para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales se va a implementar el pago digital y electrónico el 100%.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno también van a tener que realizar acciones para aceptar los pagos digitales y electrónicos en trámites y servicios. En cuanto a la gran mayoría de comercios, el uso del dinero en efectivo va a seguir siendo aceptado.
Al tratarse de algo nuevo para muchas personas, el Banco de México implementará programas informáticos que faciliten el uso de las transferencias electrónicas para realizar los pagos y en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitirá disposiciones para la recepción de pagos en terminales de punto de venta para pagos con medios digitales, electrónicos y con códigos QR.