Economía

¿Desaparecen los Pagos en Efectivo? Esto Pasará con la Llegada de la Ley de Economía Digital

La entrada en vigor de la nueva ley de pagos digitales le hace creer a la gente que ya no va a ser posible el uso del dinero en efectivo en México

Desaparecen los pagos en efectivo qué pasará tras llegada de la Ley de Economía Digital en MéxicoFoto: N+

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