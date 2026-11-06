Detienen a Mujer y Aseguran Droga durante Cateo de Inmueble en Tehuacán, Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Tehuacán, donde aseguró diversas drogas y detuvo a María ‘N’.

La diligencia se realizó en cumplimiento de un mandamiento judicial autorizado por un juez de Distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, derivado de una investigación iniciada por la recepción de una denuncia anónima.

Durante la inspección judicial, se aseguraron cuatro envoltorios con marihuana con un peso aproximado de un kilo, y siete envoltorios con una sustancia sólida cristalina, con características similares a la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 21 gramos; en el sitio detuvo a María ‘N’.

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En el operativo personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal de Tehuacán, brindaron seguridad perimetral.

Cabe destacar que la persona detenida y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con las investigaciones correspondientes.

Con información de N+

GMAZ