Narcotráfico

Detienen a Mujer y Aseguran Droga durante Cateo de Inmueble en Tehuacán, Puebla

Durante la ejecución del operativo, los elementos de seguridad decomisaron cuatro kilogramos de marihuana y diversos envoltorios de cristal

Cateo Inmueble Mujer Maria N Detenida Asegurada Droga Marihuana Cristal Tehuacán PueblaDurante el operativo fueron asegurados envoltorios con marihuana y cristal. Foto: X @FGR_Pue

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Cateo en Tehuacán: FGR detiene a María 'N' y decomisa marihuana y cristal. Conoce los detalles de esta operación que involucra a varias fuerzas de seguridad.

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