Narcotráfico

Sentencian a Hombre y Mujer por Vender Metanfetamina en Chiautempan, Tlaxcala

Edgar 'N' y Sinaí 'N' fueron detenidos por una denuncia ciudadana en inmediaciones del parque La Paz en posesión de varias dosis de droga

Sentenciados Edgar N Sinaí N Narcomenudeo Venta Droga Metanfetamina Chiautempan TlaxcalaÉdgar 'N' y Sinaí 'N' pasarán más de dos años en prisión. Foto: X @FGR_Pue

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Una denuncia ciudadana llevó a la captura de Edgar y Sinaí en Chiautempan por vender metanfetamina. Sentenciados a prisión, la historia completa revela más sobre el caso.

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