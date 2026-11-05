Sentencian a Hombre y Mujer por Vender Metanfetamina en Chiautempan, Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) en Tlaxcala informó que obtuvo de un juez, sentencia de dos años seis meses de prisión contra Edgar ‘N’ y Sinaí ‘N’, al acreditar plenamente su participación penal en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina.

Dicha condena se dio durante un juicio de proceso abreviado al que accedieron los hoy sentenciados tras ser detenidos en posesión de la droga en el municipio tlaxcalteca de Chiautempan.

Una vez expuestos los elementos de prueba contundentes, la Fiscalía Federal en la entidad obtuvo la referida sentencia condenatoria, así como la imposición de una multa de 42 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

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Los hechos refieren que en el parque La Paz del municipio de Chiautempan, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por un transeúnte de la presencia de dos personas que vendían droga y que viajaban a bordo de una motocicleta.

Tras una persecución, Édgar 'N' y Sinaí 'N' fueron detenidos y las autoridades les aseguraron diversos envoltorios que contenían clorhidrato de metanfetamina, motivo por el cual fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF).

Con información de N+

GMAZ