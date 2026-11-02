Narcotráfico

Detienen a Tres Presuntos Integrantes de un Grupo Delictivo en la Ciudad de Puebla

Durante el operativo realizado en la colonia Unión Antorchista fueron asegurados casi 300 envoltorios de droga, un arma de fuego y un vehículo

Detenidos Tres Integrantes Grupo Delictivo CJNG Colonia Unión Antorchista PueblaEn el operativo fueron asegurados 280 envoltorios con droga. Foto: X @SSPGobPue

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Impactante operativo en Puebla: detienen a tres presuntos criminales con 280 envoltorios de droga y un arma. Descubre cómo las autoridades lograron esta captura.

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