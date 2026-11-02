Detienen a Tres Presuntos Integrantes de un Grupo Delictivo en la Ciudad de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla (SSP) dio a conocer que fueron detenidas tres personas presuntamente vinculadas con el grupo delictivo autodenominado CJNG.

Dicho operativo realizado en las últimas horas en inmediaciones de la capital poblana tuvo la colaboración de la Secretaría de Marina (MARINA) y la Fiscalía General del Estado (FGE),

La intervención de las fuerzas estatales y federales, realizada en la colonia Unidad Antorchista, permitió detener a Carlos N., de 30 años; Iván N., alias “El Tartas”, de 28 años, y Francisco N., de 27 años.

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De acuerdo con las investigaciones, los detenidos presuntamente desempeñaban funciones operativas dentro de esta célula criminal, entre ellas coordinar la logística para la distribución de sustancias ilícitas, localizar inmuebles que pudieran utilizarse como puntos de encuentro de sus integrantes y participar en actos de violencia.

Como parte de esta acción, las autoridades aseguraron más de 280 envoltorios con sustancias con características similares a la metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, así como un arma de fuego, dos cargadores, 39 cartuchos útiles y un vehículo con placas de circulación del estado de Guerrero.

Cabe señalar que dos de los probables responsables cuentan con antecedentes penales por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y delitos patrimoniales.

Con información de N+

GMAZ