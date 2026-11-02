'Hay Turbulencia y Hielo': El Mensaje que Nathalia Gadelha Envió a su Novio Antes del Accidente

Luego de que la tarde del domingo un avión privado Learjet 60 se desplomara en una zona residencial de Miami, Florida, y provocara la muerte de nueve personas, entre ellas la copiloto brasileña-estadounidense Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, hoy se dieron a conocer la conversación que tuvo la joven con su novio.

De acuerdo con información publicada este lunes 2 de noviembre por el diario estadounidense, The New York Post, Nathalia le escribió alrededor de las 12:40 horas del domingo 1 de noviembre a su novio, donde alertaba de las condiciones que enfrentaba durante el vuelo: turbulencia y formación de hielo.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 12:50 horas en el condado de Palm Beach, Florida.

Su padrastro declaró al Post, "creo que le envió un mensaje de texto a su novio a las 12:40 y el accidente ocurrió a las 12:50", dijo Thiago Corteleti.

En tanto, también se difundieron los audios de la tripulación del privado con la torre de control previo al accidente.

El jet privado despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera en las Bahamas, según informó la Administración Federal de Aviación en un comunicado.

El avión con matrícula N722BD salió a las 10:37 horas. Según el seguimiento de Flightradar24 y las comunicaciones con el control aéreo:

12:35 horas: comenzó a descender cuando se encontraba cerca de Naples, Florida.

12:48 horas: solicitó ascender a 37 mil pies para buscar mejores condiciones de vuelo.

12:49 horas: reportó una pérdida acelerada de altitud y declaró emergencia.

12:49:22 horas: el último dato de altitud registrado fue de 8 mil 750 pies.

12:50 horas: se produjo el impacto

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