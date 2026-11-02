Accidentes

'Hay Turbulencia y Hielo': El Mensaje que Nathalia Gadelha Envió a su Novio Antes del Accidente

La copiloto brasileña-estadounidense habría enviado a su pareja, un mensaje minutos antes de que desplomara la avioneta, según The New York Post

'Hay Turbulencia y Hielo': El Mensaje que Nathalia Gadelha Envió a su Novio Antes del Accidente@itsnatfilg
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