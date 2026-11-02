¿Quién Es Adam Robinson, el Empresario que Murió en el Accidente Aéreo de Florida?

Era domingo por la tarde cuando un Learjet 60 que había despegado de Austin con rumbo a las Bahamas se desplomó sobre una zona residencial de Palm Beach, en Florida. El avión cayó cerca de una vía muy transitada a las 12:50 p.m., hora local, y estalló en una bola de fuego. Murieron las nueve personas que iban a bordo.

Al día siguiente, entre los nombres que empezaron a conocerse, apareció uno muy conocido en el mundo del software: Adam Robinson.

Una familia de camino al Caribe

Un familiar confirmó a TMZ que Robinson, empresario de Austin de 44 años, viajaba con su esposa Helen, sus dos hijos pequeños y dos amigos cercanos. También iba con ellos la niñera de la familia. Algunos medios identifican a su esposa como Helen Sharp, de 40 años.

Las autoridades estadounidenses aún no han difundido oficialmente los nombres de las víctimas.

De Wall Street al software

Antes de ser un nombre en las startups, Robinson pasó por las finanzas. Según un perfil publicado tras el accidente, trabajó unos diez años en Wall Street antes de lanzar una startup de inteligencia artificial llamada GetEmail.

Esa empresa terminó conociéndose como Retention.com. Él mismo contó en una entrevista que la lanzó en noviembre de 2019.

Dos empresas, equipos diminutos

Con el tiempo, Robinson quedó al frente de dos negocios de software. RB2B, que identifica a visitantes anónimos de sitios web B2B y los convierte en señales útiles para equipos de ventas. Y Retention.com, que ayuda a tiendas en línea a recuperar carritos abandonados.

Lo que llamaba la atención era cómo los construyó. Según su perfil profesional, levantó ambos negocios con ingresos altos, equipos reducidos y sin depender de capital de riesgo. Estas son las cifras que él mismo compartió en entrevistas y presentaciones, no auditadas:

Retention.com: en 2023 había alcanzado 12 millones de dólares de ingresos recurrentes anuales con apenas seis empleados. En otra entrevista habló de haberla llevado a 22 millones.

RB2B: dijo haberla llevado a 5 millones de dólares de ARR en 15 meses, sin inversión externa.

Retention.com generó 11 millones de dólares de flujo de caja en 2024, con un margen bruto del 87 %. Con esas ganancias financió RB2B, sin pedir dinero a inversionistas.

El fundador que contaba todo en LinkedIn

Robinson fue también una voz muy conocida en LinkedIn. Atribuyó el despegue de RB2B a una estrategia orgánica: publicar con franqueza sobre su camino como fundador, sin gastar en publicidad.

Lo que se sabe del accidente

La FAA indicó que el jet, un bimotor de 22 años, descendió a unos 350 pies por segundo antes de estrellarse en la comunidad de Greenacres. El impacto obligó a evacuar a cientos de residentes cercanos. La causa sigue bajo investigación.

AMP