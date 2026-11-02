Seguridad

Ataque en Tultitlán: Matan a un Hombre y Hieren a Otro; Investigan si Eran Checadores

Hasta el momento, las autoridades del Edomex no han informado sobre el móvil del ataque

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