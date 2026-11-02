Ataque en Tultitlán: Matan a un Hombre y Hieren a Otro; Investigan si Eran Checadores

Esta tarde se registró un ataque directo contra dos hombres en la colonia Unidad Morelos tercera sección, Tultitlán, Estado de México.

En el ataque murió un hombre, y uno más resultó herido. Hasta el momento se investiga si las víctimas son checadores de la ruta de transporte público de la zona.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Balacera en Tultitlán: Ataque Armado Deja Un Muerto y Un Herido en Edomex

De acuerdo con testigos, las víctimas se encontraban sobre la avenida Prados Norte, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y les dispararon.

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