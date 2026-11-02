Ataque en Tultitlán: Matan a un Hombre y Hieren a Otro; Investigan si Eran Checadores
Hasta el momento, las autoridades del Edomex no han informado sobre el móvil del ataque
Hasta el momento, las autoridades del Edomex no han informado sobre el móvil del ataque
Esta tarde se registró un ataque directo contra dos hombres en la colonia Unidad Morelos tercera sección, Tultitlán, Estado de México.
En el ataque murió un hombre, y uno más resultó herido. Hasta el momento se investiga si las víctimas son checadores de la ruta de transporte público de la zona.
De acuerdo con testigos, las víctimas se encontraban sobre la avenida Prados Norte, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y les dispararon.
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