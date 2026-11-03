Seguridad

Accidente en Carretera Tampico-Mante Deja Dos Muertos en Tamaulipas

Presuntamente, fueron impactados por un tractocamión cuyo conductor fue asegurado por elementos de la Guardia Estatal

Accidente en Carretera Tampico-Mante Deja Dos Muertos en TamaulipasAccidente en Carretera Tampico-Mante Deja Dos Muertos en Tamaulipas. Foto: N+

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La Guardia Estatal detiene al conductor del tractocamión implicado.

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