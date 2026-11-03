Accidente en Carretera Tampico-Mante Deja Dos Muertos en Tamaulipas

Dos personas perdieron la vida en un accidente vial registrado en la carretera Tampico-Mante, donde presuntamente fueron impactadas por un tractocamión cuyo conductor fue asegurado por elementos de la Guardia Estatal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), durante los patrullajes preventivos, elementos de la Guardia Estatal y de la Fuerza Especial de la Guardia Estatal (FEGE) localizaron sobre la carpeta asfáltica a un hombre y una mujer sin signos vitales, quienes presuntamente viajaban a bordo de una motocicleta.

De manera simultánea, mediante el monitoreo del C5i, las autoridades dieron seguimiento a un tractocamión que presuntamente estuvo involucrado en el percance y que continuó su marcha después del incidente.

La unidad fue interceptada por elementos comisionados a la Estación Segura Manuel, aproximadamente 37 kilómetros adelante del lugar del accidente, donde fue asegurado el conductor.

Por su parte, la SSPT coordinó el resguardo de la zona y quedó a la espera de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), instancia que realizará las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.