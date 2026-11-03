‘No Necesitas Estrellar un Avión’: El Mensaje Viral de Adam Robinson

La caída de un jet ejecutivo en el que se transportaban nueve personas, ha conmocionado por su historia. En ella viajaba el empresario Adam Robinson, su esposa, Helen Sharp, sus dos hijos pequeños, así como la niñera que trabajaba con la familia.

Una publiación del experto en finanzas y tecnología ha llamado la atención en redes sociales, ya que coincide con el trágico hecho que acabó con su vida y la de sus seres queridos, así como el resto de la tripulación en Palm Beach, Florida.

Según las autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el 1 de noviembre la aeronave partió del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía a las Bahamas, perdió el control, pero se desplomó en un vecindario muy transitado.

En redes sociales se dieron a conocer videos del momento exacto en el que ocurrió el accidente. El jet cayó apenas a unos metros de las casas y de la vialidad principal. "Parecía un misil cayendo y dejó un gran cráter al costado del camino", relataron testigos a medios locales.

Un día después de estos hechos, una publicación del empresario Adam Robinson causó revuelo. En ella, el hombre reconocido por su defensa del financiamiento independiente o bootstrapping para hacer crecer empresas rápidamente sin la necesidad de capital de riesgo, comparó la capacidad de una persona para hacer volar un avión con la de invertir capital.

“No necesitas estrellar un avión para aprender a volar... y no necesitas capital de riesgo para construir un negocio”, escribió en X en abril de este año.

Además, su última publicación en esa misma red social fue una imagen que hace alusión al fracaso de las empresas, donde la muerte con su guadaña va tras ellas.

En el accidente aéreo del Learjet 60 en el condado de Palm Beach, Florida, Adam Robinson murió junto a su esposa Helen Sharp y sus hijos Emma Robinson de 4 años y Charlie Robinson, de 2 años de edad. También la niñera de la familia identificada como Anita María Cetina y dos amigos cercanos a la familia: Charmi Fehr y Rachel Reed. También la tripulación conformada por el capitán, Jeff Gregory y la piloto, Nathalia Gadelha.

Hasta el momento las autoridades no han revelado las causas exactas del colapso de la aeronave. Las autoridades del condado de Palm Beach evacúan a unas 600 personas de una comunidad cercana de casas móviles mientras funcionarios federales investigan el choque.

EPP