Internacional

EUA Lanza Ataques Defensivos contra Objetivos Iraníes en el Estrecho de Ormuz

Los ataques se dan después de que Irán atacara con un misil aeronaves estadounidenses en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanza ataques defensivos en OrmuzEstados Unidos lanza ataques defensivos en Ormuz. Foto: Reuters

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