EUA Lanza Ataques Defensivos contra Objetivos Iraníes en el Estrecho de Ormuz

Estados Unidos llevó a cabo ataques defensivos contra objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz. Previamente, la televisión estatal iraní informó sobre explosiones en la isla de Qeshm.

Un funcionario, bajo condición de anonimato, dijo a AP, que Estados Unidos había atacado a “iraníes que usan misiles tierra-aire contra activos estadounidenses”.

Según señaló el sitio Axios, que el ataque en Qeshm ocurrió después de que Irán disparara un misil hacia aeronaves estadounidenses. Los ataques ocurren en la víspera de las elecciones intermedias de Estados Unidos, donde Donald Trump se juega el control de las Cámaras.

Donald Trump había insinuado en semanas anteriores que podría reanudar los ataques contra Irán tras las elecciones. Sin embargo, durante un discurso el lunes dio a entender que había cambiado de opinión. Por el contrario, el republicano dio a entender que estaban avanzando las conversaciones con la República Islámica.

El costo del combustible es uno de los temas centrales en las elecciones de este martes. Muchos estadounidenses resienten el alto costo de la gasolina, provocado por el bloqueo de Ormuz.

Los precios del petróleo cayeron más de un 7% este lunes ante el optimismo sobre un posible fin del conflicto.