Rescatan a Dos Personas en Acantilados de Playas de Tijuana; Reportan un Fallecido

Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana atendieron un rescate de emergencia en la zona de acantilados conocida como El Vigía, en Playas de Tijuana.

Durante la tarde de este lunes 2 de noviembre, la División de Salvavidas localizó a dos hombres: uno de ellos flotando en el agua y el otro en una zona de rocas. Elementos de Bomberos y salvavidas realizaron las maniobras necesarias para sacar a ambos a la orilla de la playa.

Una vez en la arena, el personal paramédico inició labores de reanimación al hombre que se encontraba inconsciente, lamentablemente sin éxito, por lo que fue declarado sin vida en el sitio. La segunda persona, un hombre de 55 años, recibió atención médica y fue clasificado con prioridad verde al resultar sin lesiones.

En el operativo de auxilio participaron elementos de la Dirección de Bomberos, la División de Salvavidas y oficiales de la Policía Municipal.

JMR