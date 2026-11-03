Accidentes

Rescatan a Dos Personas en Acantilados de Playas de Tijuana; Reportan un Fallecido

Un hombre fue rescatado ileso y lamentablemente otro fue declarado sin vida en el lugar tras maniobras de reanimación en la zona de El Vigía

Rescatan a Dos Personas en Acantilados de Playas de Tijuana; Reportan un FallecidoRescatan a Dos Personas en Acantilados de Playas de Tijuana; Reportan un Fallecido | Foto: Bomberos de Tijuana

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