Accidentes

Enjambre de Abejas en Plaza de Coatzacoalcos Moviliza a Cuerpos de Emergencias

Al sur del estado, Protección Civil atendió un llamado para evitar que locatarios y comensales fueran atacados por los insectos

Enjambre de Abejas en Plaza de Coatzacoalcos Moviliza a Cuerpos de EmergenciasLocatarios dieron aviso a las autoridades, quienes atendieron el llamado. Foto: N+

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Protección Civil interviene en Coatzacoalcos ante un enjambre de abejas en una plaza.

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