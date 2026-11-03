Enjambre de Abejas en Plaza de Coatzacoalcos Moviliza a Cuerpos de Emergencias

En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, elementos de Protección Civil (PC) atendieron un reporte de enjambre de abejas en el estacionamiento de una conocida plaza comercial ubicada al poniente de la ciudad.

Fueron los dueños de los locales comerciales, en su mayoría restaurantes, los que dieron el aviso a las autoridades correspondientes para evitar que los comensales fueran atacados por los insectos y resultaran con picaduras.

El área del estacionamiento fue acordonada por las autoridades de Protección Civil. La plaza comercial se ubica en la colonia Pensiones, entre las avenidas Abraham Zabludovsky y John Spark del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.