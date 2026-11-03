Acordonan Plaza Comercial tras Desgajamiento de Talud en Santa Fe, CDMX; Esto Pasará

Luego del desgajamiento de un talud sobre una plaza comercial en Santa Fe, de la alcaldía Cuajimalpa, las autoridades han acordonado la zona para evitar algún incidente, no obstante, el riesgo es constante en el espacio.

El 25 de octubre los servicios de emergencia recibieron la alerta por un desgajamiento de tierra en la calle Juan Salvador Agraz, en la colonia Las Tinajas, por lo que de inmediato se dirigieron al lugar mencionado.

Al llegar se percataron que el talud cayó en la parte trasera del inmueble, el cual es conocido por albergar distintos locales comerciales de productos de lujo o servicios exclusivos.

N+

Sin embargo, una vez que se llevó a cabo una revisión con detenimiento hallaron tierra y escombros en pisos inferiores y niveles subterráneos en la plaza. También se presentaron cristales rotos, destrucción en mamparas y daños en estructuras de varios locales.

El talud también provocó afectaciones en vehículos estacionados y en la losa de la plaza comercial.

Después de varios días, la zona afectada por el desgajamiento en la plaza comercial en Santa Fe, fue acordonada por las autoridades. En estos momentos se realizan evaluaciones para conocer con exactitud los riesgos vinculados con la inestabilidad del suelo.

Debido a que dicho inmueble fue construido prácticamente debajo de una ladera, por lo que se podrían presentar más desprendimientos los cuales afectarían a esa plaza comercial y a los edificios aledaños como corporativos, departamentos y hoteles.

Una vez que se obtenga la resolución de los estudios se determinaría si la plaza comercial afectada por el talud puede ser reconstruida y operar con normalidad o tendría que ser demolida.

EPP