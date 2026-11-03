Accidentes

Acordonan Plaza Comercial tras Desgajamiento de Talud en Santa Fe, CDMX; Esto Pasará

El talud cercano a los 60 metros de altura cayó en la parte trasera de una plaza comercial ubicada en la alcaldía Cuajimalpa

Plaza comercial dañada por talud desgajado en Santa Fe, CDMXFoto: N+
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