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Karol G Llega a México y Confirma Cambios en 'Viajando por el Mundo Tropitour', ¿Cuáles Son?

La colombiana tendrá seis conciertos en Ciudad de México y Monterrey, por lo que su estancia en el país será amplia

Karol G llegó a México para presentar una serie de conciertos en CDMX y MonterreyFoto: Especial
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