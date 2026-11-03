Karol G Llega a México y Confirma Cambios en 'Viajando por el Mundo Tropitour', ¿Cuáles Son?

Este lunes 2 de noviembre Karol G llegó a México para ofrecer una serie de actividades previo a sus conciertos en dos de las ciudades más importantes del país. La intérprete de Provenza adelantó que sus presentaciones serán especiales, por lo que se prevén “cambios” importantes; estos son los detalles.

La artista colombiana está por iniciar su etapa mexicana de “VIAJANDO POR EL MUNDO TROPITOUR”, una de las giras de estadios más importantes en su carrera, debido a que tiene confirmados 63 conciertos. Ahora presentará éxitos como TQG o Amargura ante sus fans de latinoamérica, no obstante, México es una de sus principales paradas.

A su llegada al aeropuerto, "La Bichota" dijo que está muy emocionada debido a que casi después de tres años está de vuelta en nuestro país, y es justo esa sensación de volverse a encontrar con sus seguidores la que la lleva a sentir que el “corazón se quiere salir”.

Asimismo adelantó que habrá cambios en sus conciertos, los cuales describió como “una evolución”.

“Es una evolución del show y de cambios que van a estar ocurriendo, y empiezan a pasar aquí (en México). Estoy muy contenta y emocionada”, dijo en un mensaje a medios.

Karol G no dio más detalles de cuáles serían los cambios para los shows el 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, y el 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Sin embargo, se sabe que su producción incorpora escenografías veraniegas y visuales de ambiente caribeño y festivo.

Además, suele tener invitados sorpresa o actuaciones únicas que se vuelven virales, por lo que la noticia ya tiene con expectativas muy altas a sus fanáticos. Debido a que se sabe que Karol G no solo canta reguetón, así que podría sorprender con otro género musical.

Las canciones de su más reciente álbum “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, se unirán a populares piezas como Mi ex tenía razón, Qulona o Si antes te hubiera conocido. La llegada de Karol G a México se produce luego de un año de importantes reconocimientos para su carrera.

Tal es el caso de los cuatro galardones que obtuvo en los Billboard Latin Music Awards 2026, entre los que destacan Canción Latin Pop del Año por Coleccionando Heridas, junto a Marco Antonio Solís y Artista del Año en Hot Latin Songs.

EPP