Sociedad

¿A Qué Hora se Despiden las Almas el 2 de Noviembre? Así Termina el Día de Muertos

Luego de su visita a los altares en su honor, las almas de los difuntos deben volver al Mictlán, según la tradición

Miles de personas acuden a panteones para acompañar con flores y velas a sus seres queridosFoto: Cuartoscuro

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