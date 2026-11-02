¿A Qué Hora se Despiden las Almas el 2 de Noviembre? Así Termina el Día de Muertos

Luego de recibir a las almas de los seres queridos, colocar altares en su honor y recordarlos con cariño durante las celebraciones por el Día de Muertos, es momento de esperar su partida hacia el Mictlán o inframundo, pero, ¿cómo y en qué momento ocurre?

Según la tradición, desde el 27 de octubre algunas personas instalan las ofrendas; no obstante, es el 1 y 2 de noviembre cuando en la mayoría de los hogares se llevan a cabo los rituales más importantes.

Lo anterior, porque este festejo se divide en categorías: el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, es decir, este día fue dedicado a los “muertos chiquitos” o niños, mientras que el día 2 de noviembre a los Fieles Difuntos, es decir, a los adultos.

Sin embargo, así como los seres queridos acudieron a visitar a sus familiares, el encuentro finaliza también de manera emblemática. El cierre del ritual termina oficialmente el 2 de noviembre alrededor del mediodía o al atardecer en algunas comunidades.

Es en ese tiempo cuando se considera que concluyó el permiso para convivir con sus seres queridos en la Tierra. Por ello, una vez que finaliza el saludo, las almas regresan al Mictlán con ayuda de la luz que emiten las veladoras, el color y aroma del cempasúchil.

En algunas comunidades, los habitantes se organizan para crear tapetes coloridos con aserrín, semillas y flores, los cuales también sirven como guía en el recorrido de las almas al inframundo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es a partir del 3 de noviembre cuando se levanta el altar de muertos y todo aquello que se preparó para su visita. Debido a que se considera que las almas ya tomaron “la esencia” de la comida, bebida y arreglos florales.

Es entonces cuando los vivos disfrutan de los platillos preparados y los comparten con otras personas. Pero no para todas las comunidades la tradición es igual.

Debido a que en regiones con profundas raíces indígenas, como en Oaxaca y Michoacán, realizan una ofrenda más a la que conocen como “La Octava”, la cual sirve para cerrar el ciclo. Esta se lleva a cabo entre el 8 y 9 de noviembre, ya que se piensa que las ánimas pasan ocho días más en el mundo de los vivos antes de partir definitivamente.

EPP