Accidente en Carretera de Fresnillo, Zacatecas, Deja 15 Mineros Lesionados

Un accidente vial sobre la carretera federal número 23, a la altura de la presa de Rivera, en Fresnillo, Zacatecas, dejó como saldo 15 trabajadores mineros lesionados, quienes de acuerdo al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, ya se encuentran fuera de peligro.

El accidente sucedió alrededor de las 6:00 de la mañana de este 2 de noviembre, cuando un camión de transporte de personal de una empresa se impactó contra un vehículo particular.

A la llegada de los paramédicos, informaron que 15 personas presentaban lesiones; 5 de las víctimas, entre ellas la conductora del vehículo, fueron trasladadas a recibir atención médica.

De los 15 mineros lesionados, 13 ya fueron dados de alta por el personal médico y únicamente 2 continúan en revisión por lesiones que requirieron sutura: uno en el labio y otro en una oreja.

El FRENTE y el Secretario General Nacional, Carlos Pavón Campos, mantienen comunicación constante para dar seguimiento a su estado de salud y celebran que todos se encuentran fuera de peligro.

Por su parte, el Comité Local de Saucito del FRENTE se encuentra en comunicación directa con los mineros.