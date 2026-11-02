Accidentes

Accidente en Carretera de Fresnillo, Zacatecas, Deja 15 Mineros Lesionados

Los trabajadores que terminaron heridos fueron trasladados a recibir atención médica y se encuentran fuera de peligro

Accidente en Carretera de Fresnillo, Zacatecas, Deja 15 Mineros LesionadosAccidente en Carretera de Fresnillo, Zacatecas, Deja 15 Mineros Lesionados. Foto: Ernesto Vázquez

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Accidente en carretera de Fresnillo deja 15 mineros lesionados. Todos están fuera de peligro. Así es como ocurrió y este es el estado actual de los trabajadores

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