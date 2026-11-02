Publican Lista de Heridos tras Explosión de Puesto de Pirotecnia en Panteón de San Luis Potosí

Un fuerte estallido alertó a los visitantes del Panteón en Xilitla, San Luis Potosí, quienes acudieron a visitar las tumbas de sus seres queridos en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos 2026; hay varias personas lesionadas.

Según información preliminar, las actividades se llevaban a cabo con normalidad, hasta que el estruendo y posterior columna de humo alertó a la comunidad. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que se brindó atención de manera conjunta con autoridades municipales, paramédicos y cuerpos de rescate.

"Ocurrió una explosión de un puesto de venta de pirotecnia alrededor de las 16:10 horas a las afueras de un cementerio en dicho municipio", confirmó.

En la zona permanecen autoridades y se espera la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el deslinde de responsabilidades.

¿Quiénes son los heridos tras explosión en panteón de Xilitla, San Luis Potosí?

El Ayuntamiento de Xilitla informó a la ciudadanía que, derivado de este accidente, se tiene un saldo preliminar de cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica.

Las personas afectadas que ya están siendo atendidas son:

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Explosión de Pirotecnia en Panteón de Xilitla Deja Lesionados, San Luis Potosí

Margarita Trejo Márquez, de 63 años.

Jorge Isai G., de 19 años, originario de Iztacapa.

Kevin Daniel Bautista, de 13 años.

Camila Márquez, de 13 años.

Juliana Márquez, de 16 años.

El presidente municipal de Xilitla, Óscar Márquez, indicó que una de las personas lesionadas está muy grave, por lo que fue trasladada al Hospital de San Antonio donde lo están atendiendo.

"Vamos a ver quien fue el responsable de estos actos, ustedes saben que se hicieron comunicados para decir que estaba prohibido la venta de pirotecnia, la venta de cohetones", puntualizó en un video desde la zona de la explosión afuera del panteón de Xilitla.

Luego del accidente en esa región de San Luis Potosí, se suspendieron las actividades en el cementerio y se acordonó el sitio para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

Momentos después de la explosión de pirotecnia afuera del panteón, algunas personas captaron la enorme columna de humo que fue visible desde varios puntos del municipio. Debido al estruendo visitantes sufrieron crisis nerviosas, mientras que otros dejaron a un lado su festejo entre las tumbas para correr a ayudar a los heridos.

"Tronó el puesto, explotó una moto. Qué irresponsabilidad, miren ahí una señora tirada. No puede ser que les den permiso (de vender pirotecnia). Están exponiendo a muchas personas", dijo un testigo en redes sociales.

Más tarde se informó que debido a la explosión en el panteón municipal y "como medida de responsabilidad y prevención", se suspendió el Festival de Globos de Cantoya programado para este 2 de noviembre.

EPP