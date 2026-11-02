Accidentes

Publican Lista de Heridos tras Explosión de Puesto de Pirotecnia en Panteón de San Luis Potosí

El estallido ocurrió en medio de las celebraciones por el Día de Muertos en la comunidad; servicios de emergencia laboran en la zona

La explosión ocurrió en inmediaciones del panteón en pleno festejo de Día de MuertosFoto: Especial
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